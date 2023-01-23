Ertuğrul Fırkateyni projesi Türk-Japon dostluğunu pekiştirecek

Bodrum'da yaşayan kaptan Tufan Turanlı'nın 2007'de başlattığı ve pandemi nedeniyle üç yıl ara verilen Ertuğrul Fırkateyni Kazı ve Kurtarma Projesi yeniden başlıyor. Japonya'da program yapımcısı Kanako Kudo Bodrum'a gelerek Turanlı ile çekimine başlanacak Ertuğrul Gemisi ve Türk Japon Dostluğu Belgeseli için görüşmeler yaptı.

Yaşar ANTER

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1890 yılında Japon Kralı Meiji’yi ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda 16 Eylül 1890’da Wakayama eyaletine bağlı Kuşimoto açıklarında 650 denizcisi ile sulara gömülen ve 550 denizcisi şehit olan Ertuğrul Fırkateyni’nde 2007 yılında kazı ve kurtarma çalışmalarına başlayan kaptan Tufan Turanlı pandemi nedeniyle üç yıl ara verilen projeye yeniden devam etmeye karar verdikleri açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Türk-Japon ilişkilerini daha da ileriye taşımak amacıyla Japonya’nın önde gelen televizyon kanallarından TV Man Union’ın program yapımcısı Kanako Kudo Bodrum’ a gelerek Ertuğrul Gemisi ve Türk Japon Dostluğu isimli belgeselin çekimi için Tufan Turanlı ile görüştü.

FELAKET İLE KURULAN DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nde gerçekleşen görüşmede SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Kanako Kudo çekimleri Bodrum, İstanbul ve Kushimoto’da gerçekleşecek belgeselde 1890 yılında Kushimoto kentinde Ertuğrul Fırkateyni’nin batması ile meydana gelen facia ve sonrasında kurulan Türk-Japon dostluğunun günümüze kadar taşınmasının önemi ve anlamını anlatırken 2007 yılında başlayan kazı ve kurtarma çalışmalarında gün ışığına çıkarılan eserlere de yer verileceğini söyledi.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nde Ertuğrul Fırkateyni batığından çıkarılan eserlerin restorasyonu hakkında Tufan Turanlı’dan bilgi alan Kudo “Savaşların büyük bir hıza yayıldığı dünyamızda 133 yıldır devam eden Türk-Japon dostluğunu Türkiye ve Japonya ile tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde anlatmak istiyoruz. 133 yıl önce atalarımızın bir facia sonucu kurduğu dostluğu bizler torunlarımıza aktarmanın gururunu yaşıyoruz, çekeceğimiz belgesel de bu dostluğun iki ülkeye kazandırdıklarını ve önemini anlatacağız. Bu nedenle Bodrum’a ve İstanbul’a gelerek ön hazırlıkları tamamladık, bu ay sonunda çekimlere başlayarak 11 Mart 2023’te belgeseli yayınlayacağız. Daha önce de Ertuğrul Fırkateyni’yle ilgili iki belgesel çekmiştim, Türklerin 11 bin kilometre uzaktan gelerek canları pahasına bizlerle kurduğu dostluğa hayran kaldım” dedi.

“EŞİM BÜYÜK KATKI SAĞLAMIŞTI”

Kaptan Tufan Turanlı 2007 yılında Ertuğrul Fırkateyni Kazı ve Kurtarma Projesi’ni başlatan ve iki yıl önce Bodrum’da yaşamını yitiren İspanyol eşi ve su altı arkeoloğu Bertha Lıedo Turanlı anısına kurtarma kazılarının devam edeceğini belirterek “Eşim Bertha bu proje için ömrünün önemli bölümünü vermiş ve Japonlara bu proje ile su altı kazılarını sevdirmiş, Ertuğrul Fırkateyni Projesi’nin Türkiye ve dünyada tanınmasına büyük katkı sağlamıştı. Japonya’da 35-40 metre derinlikte bulunan Erturğul Fırkateyni’nde bugüne kadar üç bin dalış yaptık ve aralarında toplar, tüfekler, subayların giysileri, kazanların olduğu 8327 eser çıkardık, konservasyonunu yaptık. Ertuğrul Fırkateyni’nde şubat ayından itibaren yapacağımız kurtarma çalışmalarında yeni ve çok önemli bulgu ve eserlere sahip olacağımıza inanıyorum. Cumhuriyeti’mizin 100. kuruluş yılında bu proje ve Kanako Kudo’nun çekeceği belgesel ile Türk-Japon dostluğunu daha da ileriye götüreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ FACİASI:

Ertuğrul Fırkateyni 1890 yılında II. Abdülhamit tarafından bir iyi niyet elçisi olarak Japonya’ya gönderilmişti. Bin bir zorlukla Japonya’ya varan denizcilerimiz dönüş yolunda Kuşimoto açıklarında bir fırtınaya yakalanmışlar, Ertuğrul kayalıklara çarparak parçalanmıştı. Görevinden çok batışıyla iki halkı yakınlaştıran Ertuğrul Fırkateyni bugün Türk ve Japon halklarını yakınlaştıracak yeni bir projenin çıkış noktasını oluşturuyor. 650 denizcisiyle 11 ay süren bir seferin ardından Japonya’ya varan Ertuğrul Fırkateyni Japonya’da İmparator Meiji tarafından karşılanmış, imparatorun isteği üzerine gemi komutanı Osman Paşa, konuşmasını Türkçe olarak yapmıştır. Zorluklarla tamamladıkları bu önemli görevden sonra denizcilerimiz tayfun mevsimi olduğu halde dönüş yolculuğuna çıkmıştır. Ertuğrul Japonya’nın güneyinde Oshima adası açıklarında kayalıklara çarparak parçalanmış, Osman Paşa dahil 550 gemici şehit olmuştur.