Erzincan’da öğrenciler 500 fidanı toprakla buluşturdu

Erzincan'da 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Orman İşletme Müdürlüğünce desteklenen programla Esentepe mevkiinde Osman Gazi İlkokulu öğrencileri haftanın önemine binaen 500 çam fidanı dikti. Etkinlik sonrası açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, “1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erzincan Orman İşletme Müdürümüzün de destekleriyle bugün Osman Gazi İlkokulu öğrencilerimiz ile birlikte yaklaşık 500 fidanı toprak ile buluşturduk. Burada ki amacımız farkındalık oluşturarak bu haftanın önemine dikkat çekmektir” dedi.

DİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi hastalığı hakkında bilgiler veren Hirik, “Disleksi dâhilerin hastalığı olarak da bilinmektedir. Okuma, konuşma sesleri ve ilgili harf ve kelimeleri zorlaştıran bir öğrenme bozukluğu olan disleksi, yaygın öğrenme güçlüğüdür ve genellikle bir insanı yaşamı boyunca etkilemektedir. Disleksi hastası çocuklar zihinsel veya bilişsel engelli değildir ve bozukluk görsel veya işitsel bir sorunun ürünü değildir. Disleksinin derecesi hafif ya da şiddetli olarak kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Disleksi en sık olarak çocuk okul çağındayken, genellikle ilkokulda; bu noktada ebeveynler, öğretmenler ve sağlık uzmanları tarafından okulda ve okurken ayırt edilebilmektedir” diye konuştu.(İHA)

