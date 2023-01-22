Erzurum’da bahardan kalma günler yaşanıyor

Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden Erzurum'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

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Önceki yıllarda kışın hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ve buzlanma nedeniyle sıklıkla kazaların meydana geldiği Erzurum’da bu sene gündüz 10 dereceye kadar çıkan sıcaklık değerleri kaydediliyor.

“Erzurum, 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz” deyimiyle soğuk havası ozanların türkülerine de konu olan şehirde bahardan kalma günler yaşanıyor.

“BÖYLE BİR HAVA ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMİŞ”

Karsız ve güneşli kış günleri geçirmenin şaşkınlığını yaşayan yöre halkı, çocuklarıyla piknik yaptı, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanların etrafındaki yeşil alanlarda zaman geçirdi.

66 yaşındaki Ahmet Gerez, “Böyle bir hava şimdiye kadar görülmemiş. Ama havanın böyle sıcak olması da hiç iyi değil. Aynı zamanda kuraklık da var. Bu dönemlerde kardan yeri göremezdik. Dizimizin yarısına kadar kar, çatılarda buz sarkıtları olurdu. Kardan yürüyemezdik. Soğuktan ağzımızdan buhar çıkardı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 36 dereceye kadar düşerdi. Aralık-ocak ayında buralarda böyle dışarda oturmak mümkün değildi. Böyle bir şey görülmemiş” dedi.

64 yaşındaki Sakıp Yazıcı ise “Valla böyle bir şey Erzurum’da hiç görülmemiş. Ben 60 yıldır böyle bir durum görmedim. Aslında bu durumdan memnunuz da inşallah sonu hayır olur. Ocak ayında böyle bir güneşli hava görülmemiş. Fırsatı ganimet bildik, güneşleniyoruz” diye konuştu.

Muhammet Zeki Bayrak da “Araçların karlar altında gömüldüğünü görmüşüzdür ama şu anda hava çok güzel. Arkadaşlarla piknik yapmaya geldik” ifadelerini kullandı. (AA)

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