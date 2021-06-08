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Erzurum’da haziranda metreler boyu kar

Erzurum'da haziran ayı gelmesine rağmen yüksek rakımlı yerlerde bulunan kar kütleleri henüz erimedi.

Güncellenme: 10:38, 08/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Erzurum’da haziranda metreler boyu kar

Erzurum’da son 50 yılın en kurak dönemi yaşanmasına rağmen Erzurum-Tekman yolu Palandöken Geçidi’ndeki yaylalarda metreler boyu kar dikkat çekiyor.

Kar kütlelerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken haziranda kar görmenin mutluluğunu yaşıyor.

3 bin 200 rakımda temiz havanın ve doğanın tadını çıkartan vatandaşlar, sıcak havaya rağmen haziran ayında ilk kez bu kadar büyük kar kütleleri gördüklerini söylüyor.

Sıcak havanın ve kuraklığın sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki göçerler de karlı dağlarda bulunan yaylalarda hayvanlarını otlatıyor. (İHA)

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Erzurum Haziran ayı
Yayınlanma Tarihi:10:07,