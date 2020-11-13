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Erzurum’da kışa hazırlık… 800 mezar kazıldı
Erzurum’da kışa hazırlık… 800 mezar kazıldı
Kış mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da toprağın donması nedeniyle hayatını kaybedecekler için 800 mezar hazır hale getirildi.
Yaşam 13 Kasım 2020 - 12:34

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Abdurrahman Gazi Mezarlığı’ndaki kış hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, kepçelerle açılan 800 mezarı, hilti, kompresör, kazma ve küreklerle düzelterek, kış dönemine hazır hale getirdi.

(FOTO: DHA)

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kışın toprak taş gibi oluyor. Bir metre kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Sonbaharda hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar yerleri kazıyoruz” dedi.

(FOTO: DHA)

Kışın mezar açmanın çok zor olduğunu belirten işçilerden Sinan Vural da “Kış gelmeden mezarları açtık. Yoksa çok zor oluyor” diye konuştu. (DHA)

Son güncelleme: 12:58 - 13.11.2020
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