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Erzurum’da öğretmen okula kayarak gidiyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde kar yağışını fırsat bilen öğretmen İbrahim Turan, okul yolunu 'kayak pistine' çevirdi. Ulaşım aracı olarak kayak takımını kullanan Turan, okula kayarak gidiyor.

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Erzurum’un Uzundere ilçesinde Şelale İlkokulu’nun Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, kar yağışını fırsat bilerek okul yolunu adeta kayak pistine çevirdi.

Ulaşım aracı olarak kayak takımlarını kullanan Turan, okula mahalledeki yollardan kayarak gidiyor.

Turan'ın kayak yaptığı görüntüleri ise sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Turan, “Kar yağışını fırsat çevirerek okula arabamla değil kayak takımımla geldim” dedi. (İHA)

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