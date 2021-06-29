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Erzurumlu Züğürt Ağa köyünü satıyor

Cengiz Şişman, Aşkale'de 6 bin dönüm araziye kurulu köy mezrasında yaşayacak kimse bulamayınca tam 10 milyon liraya köyü satışa çıkardı. 8 milyona kadar teklif aldığını söyleyen Şişman, köyünü satmak için şimdi de Züğürt Ağa kılığına girip filmdeki atın benzerini satın aldı.

Güncellenme: 10:40, 29/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Erzurumlu Züğürt Ağa köyünü satıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde yaşayan Cengiz Şişman 1993 yılında satın aldığı ve ismini Yeşil Vadi koyduğu köyünü bugünlerde satmaya çalışıyor.

Satın aldığında 30 hane olan köyden yıllar içinde herkes göç edince 6 bin dönümlük arazide tek kalan Şişman, yıllarca hayvancılıkla uğraşsa da yalnız kalmaktan sıkılarak Yeşil Vadi Köyü’nün hemen yanındaki Çiftlik Mahallesi’ne taşındı. Her gün saatlerce 6 bin dönümlük araziye kurulu eski köyüne gitse de artık uğraşamayacağı için köyünü satma kararı aldı.

“TEKLİFLER YÜKSELDİ”
Şener Şen'in 1985 yılında başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filmindeki ağanın köyü satıp şehre yerleşmesini hatırlayarak köyü satmaya karar veren Şişman, arazisi beklediğinden daha fazla ilgi gördüğünü, ilk başlarda 3-4 milyon lira arası gelen tekliflerin şu sıralar 7 ila 8 milyon liraya kadar yükseldiğini söylüyor.

ZÜĞÜRT AĞA’YA ÖZENDİ
Köyünü satışa çıkartmasıyla birlikte gündeme gelen Şişman, şimdi de köyü istediği fiyata satmak için Şener Şen'in Züğürt Ağa filmindeki kostümlerinin ve atının benzerini satın alarak köyünde onun kılığıyla dolaşmaya başladığını anlattı. Ama Züğürt Ağa filmde başına puşu takarken Şişman, Kibar Feyzo’daki ağadakiyle karıştırıp fötr aldı.

AT VE KIYAFET ALDI
Köyü satmak ve duyurmak adına her yolu denediğini belirten Cengiz Şişman, “Ben Şener Şen'in Züğürt Ağa filmindeki halini ve anılarını canlı tutabilmek için 10 bin lira verdim at ve kıyafet aldım. Her yolu deniyorum. İmkanım yok umutlarımı canlandırmaya çalışıyorum. Geçen yaptığımız haberden sonra arayan fiyat teklif edenler oldu. Bazıları bana karşı çıkıyor. İmkanım olsa satılır mı ben zaten doğayı çok seviyorum. Çevre köydekiler üzülüyor ağamız giderse üzülürüz diyorlar. Züğürt Ağalığa soyunduk. Ben Şener Şen'le tanışmak istiyorum. O çok doğal ve güzel bir insan” dedi.



“BENİM GÜCÜM YETMİYOR”

Şişman, yatırımcılardan destek beklediğini ifade ederek, “Burası 6 bin dönüm arazi, hayvancılık için imkan var. Ama benim maddi gücüm yetmiyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kimse bana yardımcı olmuyor. Yatırımcılar bana destek çıkarsa burayı satmam burada kalırım” şeklinde konuştu.(İHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:36,