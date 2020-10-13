Eşek sütü içilir mi, yararı var mıdır?

Kanser, mide rahatsızlıkları ve cilt sorunlarına iyi geliyor diye pazarlanan ve litresi 100 liradan satılan eşek sütünün, dile getirilen hastalıklara iyi gelmediği ortaya çıktı.

Eşek sütünün alerjik reaksiyonlara sebep olduğu ve sonucun ölüme kadar gidebileceği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta; “Bir kadın bu sütten içtiği için vücudu alerjik reaksiyon gösterdi. Ölümle sonuçlanacak kadar kötü bir duruma geldi. 25 yaşındaki bir kadın eşek sütü içtikten yalnızca 5 dakika sonra alerjik reaksiyonla karşılaşıp, ölümün kıyısına geldi. 2017 yılında British Association of Dermatologists dergisindeki makalede kadının gözlerinin şiştiği, vücudunun değişik noktalarında kızarıklar ve kabarcıklar oluştuğunun ele alındığı belirtilerek, eşek sütünün kadında yüksek alerjenik reaksiyona sebep olduğu bildirildi” dedi.

EŞEK SÜTÜ HARAM MIDIR?

SDÜ İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Talip Türcan, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, sağlık açısından yararlı olduğu düşüncesiyle son günlerde talep gören eşek sütünün İslami yönden haram olduğunu açıklamıştı.

Evcil eşeklerin etinin yenilmesinin Hz. Muhammed tarafından haram olduğunun bildirildiğini kaydeden Prof. Dr. Türcan, “Fıkıhta bir kural vardır, hayvanların sütleri, etlerine tabidir. Etlerinin hükmü ne ise sütlerinin hükmü de odur. Ehil eşeklerin yenilmesi haram olunca, sütlerinin içilmesi de haram olmaktadır. Dolayısıyla eşek sütü içmek haramdır” dedi.