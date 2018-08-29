Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘Eşime dayımın cenazesinde aşık oldum’
‘Eşime dayımın cenazesinde aşık oldum’
İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı yarışma programına katılan çiftin ilginç tanışma öyküsü...
Yaşam 29 Ağustos 2018 - 12:41

Programın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Ayrık, eşinize hangi anda aşık oldunuz diye sordu. Fulya Hanım'ın itirafı ise stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu. Eşi Atamert'i 2. kez dayısının cenazesinde gördüğü ve orada ona aşık olduğu söylemesi şaşkınlık yarattı. Cenazede herkesin özellikle de annesinin bu kim diye sorması üzerine eli ağına dolanan Fulya Hanım, eşi ile evlenmeye o an karar vermiş. “Zaten insan gerçekten sevdiklerini bir düğünde bir de cenazede görmek ister” diyen Ayrık ise büyük alkış aldı.

Etiketler