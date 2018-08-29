‘Eşime dayımın cenazesinde aşık oldum’

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Programın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Ayrık, eşinize hangi anda aşık oldunuz diye sordu. Fulya Hanım'ın itirafı ise stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu. Eşi Atamert'i 2. kez dayısının cenazesinde gördüğü ve orada ona aşık olduğu söylemesi şaşkınlık yarattı. Cenazede herkesin özellikle de annesinin bu kim diye sorması üzerine eli ağına dolanan Fulya Hanım, eşi ile evlenmeye o an karar vermiş. “Zaten insan gerçekten sevdiklerini bir düğünde bir de cenazede görmek ister” diyen Ayrık ise büyük alkış aldı.