Eşinin desteğiyle başladı, ralli şampiyonu oldu

Ankara Başkent Motorsporları Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan ve son olarak 2016-2018 Türkiye Enduro Kadınlar Şampiyonu ve Transanatolia Rallisi'ni bitiren ilk Türk kadın unvanı bulunan Gökçen Kabaş (36), mayıs ayında Yunanistan'da yapılacak Hellas Motosiklet Ralli Şampiyonası'na katılacak. Kabaş, “Türkiye'de kadınlar kategorisinde sayısız şampiyonluklar elde ettim, şu anda rakibim yok ama olmalı. Bu nedenle erkekler kategorisinde de yarışmalara başladım. Son ralli şampiyonasında erkekler arasında 30 kişiden 3. olmayı başardım” dedi.

BAŞARI ÇITASINI YÜKSELTTİ

Altı yıl önce evlendiği doktor eşi Atilla Kabaş'ın desteği ile motosiklet sporuna başladığını belirten Kabaş, “Motosikleti tutkunu eşimle tanıştıktan sonra, hedefi büyüttüm. Doğada kayalıkların üzerinde çamurda veya karda motosiklet kullanmak ve doğanın rüzgarını hissetmek beni adrenalin tutkusu yaptı. Art arda başarılar gelince hedef büyüttüm, eşimde beni destekledi. Bu spor emek, zaman ve özgüven istiyor. Elimizden geldiğince bu sporu yapmaya devam edeceğiz. Umarım bu yolda bize destek olacak insanlarla karşılaşırız. Türkiye adına da güzel başarılar elde ederiz” açıklamasını yaptı.

ABU DABİ VE FAS'TA YARIŞACAK

Kabaş, iki yıl önce düzenlenen ve bir hafta süren 3 bin kilometrelik Transanatolia Rallisi'nde zorlandığını, kaybolduğunu, düştüğünü, sakatlandığını hatta motosikletinin de arızalandığını ancak yılmadan parkuru başarıyla bitirdiğini belirterek şöyle konuştu: “Gerçekten zor bir spor, ancak olanak tanındığında bu sporu kadınlarında yapabileceğini göstermek istiyorum. Örneğin; geçen yıl ilk kez katıldığım ve eksi 20 derecede düzenlenen Kar Ralli'sinde yine birinci oldum. Türk kadınına olanak tanındığında herşeyi başarır. Türkiye'deki hedeflerime ulaştım. Şimdi dünyanın en ünlü rallileri arasında yer alan 5 bin km'lik Abu Dabi ve Fas Rallileri'ne katılarak Türkiye'nin adını oralarda duyurmak istiyorum.” Gökçen Kabaş, kendisine örnek olarak Ralli dünya şampiyonları İspanyol Lai Sanz ve Rus Anastasia Nifontava'yı örnek aldığını belirterek, “Amacım bu sporu kadınlarımıza sevdirerek dünya klasmanında sporcular yetişmesini sağlamak. Bunu başara bi lecek yeteneğe sahip kadın sporcularımız ve ortamımız var, biraz destek yeterli olacak” diye konuştu.