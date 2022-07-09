Eşinizin fotoğrafının masanızda durması aşkı canlı tutabilir

Eşinin bir fotoğrafını çalışma masasına koymak kimileri için bir gurur kaynağıyken kimileri için de gereksiz dağınıklık anlamına gelebilir.

Sozcu.com.tr

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Ancak ilişkilerine bir ivme kazandırmak isteyenler için, sadece bir fotoğraf bile aşkı canlandırabilir.



Daily Mail’de yer alan habere göre, evli insanları inceleyen araştırmacılar, eşlerinin resimlerine bakmanın, onlara karşı hissettikleri bağlanma miktarını ve “rahatlatıcı duygusal bağ hissi”ni artırdığını buldular.

ABD’deki Missouri-St Louis Üniversitesi’nden bir ekip, evli erkek ve kadınlara, eşlerinin 25 fotoğrafının yanı sıra 25 “hoş” ve 25 de “tarafsız” fotoğraf gösterdi. Amaç sadece fotoğraflara bakmanın herhangi bir ruh hali artırıcı etki yaratıp yaratmadığını kontrol etmekti.

Journal of Psychophysicology’de yayınlanan çalışma, eşlerin fotoğraflara baktıktan sonra ortalama bağlanma düzeyinin yüzde 90, diğer fotoğraflar için de sırasıyla yüzde 57 ve 53 olduğunu buldu.

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