Eski asistanı, Steve Jobs hakkında bilinmeyenleri anlattı

1999 yılında Santa Cruz’daki California Üniversitesi’nden mezun olan Beheshti, bir yıl boyunca Jobs için çalıştı ve ardından teknoloji şirketi BlueArc’a geçti. 2012 yılında ise Jobs’tan ilham alarak iş hayatındaki insanlara yönelik sağlıklı yaşam danışmanlığı yaptığı Prananaz şirketini kurdu.

Kariyerine Apple’ın kurcusu Steve Jobs’ın yanında başlayan Naz Beheshti, Steve Jobs’ın yaşamı ve günlük rutinleri hakkında genel bir yanılgının hakim olduğunu söylüyor. Beheshti, Jobs’un hem sağlıklı beslendiğini hem meditasyon yaptığını hem de haftada birkaç kez egzersiz yaptığını belirtiyor. Beheshti aynı zamanda Jobs ile yakından çalışmayı deneyimlemiş biri olarak onun hayata bütün olarak yaklaştığını; çoğu insanın aksine sadece sağlıklı beslenmeye ya da spora odaklanmadığını hayatın her alanına sağlıklı olmayı yansıtmaya çalıştığını anlatıyor.

Jobs’ın kendisine sağlık ve zindelik konusunda örnek olduğunu vurgulayan Naz Beheshti, yayınlanan son kitabında da mutluluğun ve esnekliğin, kişinin başarısıyla karmaşık bir şekilde bağlantılı olduğunu ve bunu da kendisine gösterenin Jobs olduğunu aktarıyor.