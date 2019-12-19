Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefon dolandırıcılığı mağduru oldu

Tekirdağ'da telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin (73), "Ben de aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım" dedi. Vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyaran Aytekin, "Heyecanlanmasınlar, sakin olsunlar ve dolayısıyla bu girdaptan bir an önce çıksınlar. Çok dikkatli olmakta fayda var. Mutlaka derhal emniyete, jandarmaya gitsinler, telefonlarını versinler" diye konuştu.

DSP’den 20’nci dönem Tekirdağ Milletvekili olan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefonla dolandırılmıştı. İddiaya göre, Aytekin’i arayan ve kendisini ‘polis’ olarak tanıtan bir kişi, bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını belirterek, uluslararası altın kaçakçılığı operasyonu yaptıklarını, Tekirdağ’daki bir banka şubesinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Aytekin, bankada bulunan 30 adet 3’lü burma altın, 10 Cumhuriyet Altını, 8 adet 5’i bir yerde, 4 Adana setini bankadan alarak, dolandırıcıların 100’üncü Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde verdiği adrese gitti. Burada altınları kendi eliyle teslim eden Aytekin, bir süre sonra dolandırıldığını fark edip, emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından şüphelilerden Barış Ünlü, Kocaeli’de, Fuat Coşkun da İstanbul’da yakalanarak, tutuklandı.

“HANIMA BUNLAR ÜÇKAĞITÇI OLMASIN DEDİM”

Eski bakan Aytekin, Tekirdağ’da dolandırılma hikayesini anlatırken, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıp, kendisini örnek gösterdi. Eve açılan telefonu eşinin açtığını ve “Seni savcılıktan arıyorlar” diyerek kendisine verdiğini söyleyen Aytekin, “Hanım telefonu verince başladık konuşmaya. Bir ara hanıma, ‘Bunlar üçkağıtçı olmasın, bizi kandırmasınlar’ dedim. Tereddüt ettiğimde konuştuğum kişi bana, ‘155’i ara’ Muhammer veya Muhammet diye Süleymanpaşa ilçesinde birisinin olduğunu, emniyetçinin olduğunu o bizi tanıyor sorabilirsiniz’ dedi. Ben de 155’e dedim ki ‘Şu adamı bir bağla bakalım, söyleyeyim bakalım.’ Adam nasıl bağlandı, nasıl bitti bilmiyorum ben o arada karambole mi geldim bilemiyorum. ‘Evet benim’ dedi birisi. Belki de onlardı. Neticede çok profesyonelce hazırlanmış, bizi de çok iyi tanıyan, bizi inceleyen, araştıran, sorup soruşturan hatta torunumuzun ismini bilen insanlar bunlar. Tabii ki torunlar deyince biz de şüphelendik. Gazilerden, şehitlerden bahsediyorlar. Dolayısıyla ben de böyle bir şey varsa onlara yardım edebileceksem memnuniyetle yapabileceğimi söyledim. Başka bir şey söylemedim. Ama neticede bunlar sabah 09.30’dan saat 16.00’ya kadar konuştuk” dedi.

“MAALESEF BU İŞİ YAPTIM”

Fevzi Aytekin, dolandırıcının bankadaki altınlarını da bildiğini belirterek, altınların ve paraların bankadan asıllarının alındığı ve sahtelerinin konulduğunu anlattığını ifade etti. Dolandırıcıların asıl altınları kendisine vereceklerini söylediğini anlatan Aytekin, “Bana ‘Altınları alıp gelin’ dedi. Ben de götürüp verdim” dedi.

Bakanlık yaptığını, ülke için uluslararası anlaşmalar yaptığını ve dünyanın birçok yerini gezdiğini söyleyen Aytekin, “Fevzi Aytekin’i böyle bir şey tongaya düşürecekleri şey yapmadım. Benim bakan olduğumu da biliyorlar. Ama buna rağmen tatlı dil demeyeceğim ama insanı kandırabilecek bir üslupla bahsediyorlar ve dolayısıyla bizi de maalesef bu karambolün içerisine aldılar. Biz de gittik bankadan, kasamızı aldık çıktık. Karakola doğru gidiyoruz. Aradı dedi ki ‘İşte sahilde onların tarif ettiği boşluk bir yere gidin. Bizim komiser bey gelecek alacak, onları karakola getirecek bize. Biz de orada altınları değiştireceğiz, size hakikileri vereceğiz’ dediler. Ben de aptallığıma doymayayım maalesef bu işi yaptım” diye konuştu.

Vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyaran Aytekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımdan şunu rica ediyorum; sakın ola ki istediği kadar iyi konuşsun, istediği kadar yap çeksinler, çok iyi niyetli olduğunu söylesinler ama birisi evde varsa telefonu kapasınlar. Emniyeti arasınlar veya bir komşuya insinler, komşusu mutlaka ona aldatıldığını söyler çünkü bu artık Türkiye’nin bütün hudutlarında belirlendi. O yüzden bir arayış içerisine girsinler. Heyecanlanmasınlar, sakin olsunlar ve dolayısıyla bu girdaptan bir an önce çıksınlar diyorum. Çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü benden önce Tekirdağ’da 4 tane vatandaşımızı dolandırmışlar. Onlar emniyete gitselerdi, zamanında çekinmeselerdi emniyet bunları yakalar ben soyulmazdım. Veya benden sonrakiler soyulmazdı. Vatandaşlarımızdan istirhamım şu; bu olay telefonla geldikleri taktirde ki mutlaka telefonla gelirler yüzde 90, hatta 95 ama mutlaka derhal emniyete, bizim jandarmaya, polisimize herhangi bir resmi kuruma telefon etsinler veya kendileri gitsinler telefonlarını versinler.”





ONLAR DA DOLANDIRILDI

– 2013’te ünlü kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay, telefon dolandırıcılarına 50 bin dolar ile 10 bin lira kaptırdı.

– 2015’te ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan, telefonda kendisini başsavcı olarak tanıtan sahtekara 4.5 milyon lirasını verdi.

– 2016’da Samsun’da profesör karı-kocanın 100 bin liralık ziynet eşyası ile 3 bin Euro ve 900 dolar paralarını alan 2 dolandırıcı, Ankara’ya kaçarken yakalandı.

– 2017’de Kayseri’de ilahiyat profesörü 48 yaşındaki Ü.G., 1 milyon 55 bin lira kaptırdı.

– İran’da bir üniversitede dekanlık yaparken emekli olup İstanbul’a yerleşen 90 yaşındaki Prof. Hüsrev Mellah da 2017’de “Sahte para operasyonu yapıyoruz” diyen dolandırıcılara 2 milyon lira verdi.

– Şarkıcı ve besteci Ümit Sayın, telefon dolandırıcıları tarafından kandırıldı. Terör örgütünü ortadan kaldırmak için bir operasyon yaptıklarını söyleyen dolandırıcılar, Ümit Sayın'ı tam 5 saat boyunca telefonda tuttu ve ona çeşitli talimatlar verdi. Daha sonradan örtülü ödenekten kendisine geri verilmek üzere, bazı hesaplara para havalesi yapması istendi. Sanatçı parçalar halinde 30 bin TL'lik parayı havale etti. Bu havalelerden 11 bin TL’si, bankayı arayan polis tarafından bloke edilirken, 19 bin TL'si ise çekildi.

-Telefondaki dolandırıcı Burak Yılmaz’a kendisini Trabzon Valisi olarak tanıttı ve bir okula yardım edileceğini söyledi. Trabzon Valisi'ni tanıdığını belirten futbolcu, dolandırıcıların çok inandırıcı olduğunu belirtti. Yılmaz konuyla ilgili bir açıklamasında “Paranın gittiğini anlayınca bana verdikleri numarayı aradım. Sahte valiye küfür ettim. Ancak pişkinler ‘O kadar paran var 10 bin TL’nin mi lafını ediyorsun?’ diyerek işi pişkinliğe vurdular” dedi.

-Türkücü Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp, yardım kampanyasına katılması için mesaj bırakanları aradı. Telefondaki kişi Serttaş’tan tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermesini istedi. Vali sandığı dolandırıcının ricasını kırmayan Serttaş, verilen hesap numarasına 15 bin lira para yatırdı. (DHA)