Eski manken Nazlı Tanrıkulu, sosyal medyadan yardım istedi

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İnstagram’dan açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, yıllarca şiddet ve hakarete maruz kaldığını belirterek darp edildiği görüntülerin fotoğraflarını da paylaştı.

25 gündür çocuğundan haber alamadığını belirten Tanrıkulu, çocuğuna kavuşmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Dudağının patladığı görüntüsünü sosyal medyaya yükleyen eski manken yardım beklediğini ise şu sözlerle duyurdu;

“Ben bir anneyim. Yıllarca şiddet, hakaret gördüm. Evladım için sustum, henüz 4 yaşında bir gece bile benden ayrı kalmamış. Çocuğumla 25 gündür görüşemiyorum. Babası Ali Karacan tarafından kaçırıldı. Yerini ve ne durumda olduğunu bilmiyorum. Evladıma giden her yolda attığım her çığlık sessiz kaldı. Buradan ülkemizin Cumhurbaşkanı ve yetkililerine sesleniyorum. Feryadıma kulak verin!”