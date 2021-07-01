Eski rol arkadaşı Cosby’i desteklediği için tepki aldı

Eski “Cosby Show” yıldızı, Bill Cosby’nin cinsel saldırı mahkumiyetinin sona ermesini kutladığı yorumlarını gördüğü tepkilerden sonra geri çekti.

Rashad, Bill Cosby’nin beraat haberi üzerine sosyal medyada Cosby’nin fotoğrafını paylaşarak “Korkunç bir yanlış düzeltiliyor, bir adalet hatası düzeltiliyor!” yazdı. Ancak paylaşımı kısa sürede tepki topladı.

DEKANLIK GÖREVİ NEDENİYLE AYRICA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya üzerinden Rashad’ın sözlerine çok sayıda cevap geldi. “İtiraf etti”, “Pek çok anlamda çok yanılıyorsunuz. Vaov! Değerlerinizi yeniden gözden geçirin” yazanlar olduğu gibi birkaç kişi de Rashad’a, yakın zamanda Howard Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Bölümü’nün dekanlığına atanması nedeniyle açıklamalarının nasıl sorumsuz olduğuna dikkat çekti.

Bir kullanıcı, “Şu anda sahip olduğum tiksinti seviyesi çok büyük. Bir Howard Güzel Sanatlar öğrencisi var ve tüm yazını tecavüzcüsü hakkında şikayette bulunup bulunmama konusunda karar vermeye çalışarak geçirdi ve döndüğünde karşısında göreceği dekan bu. #BillCosbyIsARapist” yazdı.

Bunun üzerine önceki paylaşımını silerek yeni bir paylaşım yapan Rashad, “Gönderim hiçbir şekilde saldırıya uğrayan kişilerin gerçeklerine karşı duyarsız olmayı amaçlamamıştı. Şahsen, arkadaşlarımdan ve ailemden böyle bir istismarın ömür boyu kalıcı etkileri olduğunu biliyorum. En içten dileğim şifadır.”

83 yaşındaki Cosby’nin cinsel saldırı mahkumiyeti reddedildi. Cosby, üç yıldan on yıla kadar hapis cezasının sadece iki yılını çekti.

Cosby, altmış kadın tarafından tecavüz, uyuşturucunun kolaylaştırdığı cinsel saldırı, cinsel saldırı veya diğer cinsel suiistimallerle suçlandı. Ayrıca, hakkında her ikisi de 15 yaşında olan iki çocuk cinsel istismarı iddiası vardı. Rashad ise “The Cosby Show”da senelerce Cosby’nin eşi Claire Huxtable’ı canlandırmıştı.

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