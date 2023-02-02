Eski aşıkların köpek davası

İzmir'de yaşayan Selma Karul (61), Golden melezi 10 yaşındaki 'Tarçın' isimli köpeğini ayrıldıktan sonra kendisine vermediği iddiasıyla eski erkek arkadaşı Oktay O.'ya (77) dava açtı.

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İzmir’de 2013 yılında yavru köpek sahiplenen Selma Karul, Golden melezi erkek köpeğe ‘Tarçın’ adı verdi. Erkek arkadaşı Oktay O., köpeğin aşı kartı ve pasaportuna kendi ismini yazdırdı.

Selma Karul ve Oktay O., geçen yıl yaşadıkları tartışma sonucu ayrıldı. Karul, iddiaya göre, ertesi gün ‘Tarçın’ı almaya gitti. Ancak Oktay O., köpeği vermedi.

MALIN İADESİ DAVASI

Karul, ‘Tarçın’ı alabilmek için İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘malın iadesi’ talebiyle dava açtı.

Köpeğin kendisine ait olduğunu savunan Selma Karul, “‘Tarçın’ benim her an hayatımdaydı. Gittiğim kafe, restoran veya tatilde her an birlikteydik. Hastalık gibi mecburi durumlar dışında onu hiç yalnız bırakmadım. Onun kokusuyla uyuyorum. İnsan evladını bırakabilir mi? ‘Tarçın’ benim ciğerim, can parçam. Onunla yatıp, onunla kalkıyorum” dedi.

“HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATMAK ZORUNDA KALDIM”

Ayrıldıkları ilk süreçte Oktay O. ile ‘Tarçın’ için ortak noktada buluşmaya çalıştığını ancak karşı tarafın uzlaşmadığını belirten Karul, “Tarçın’ı onun da sevdiğini bildiğim için karşı tarafla uzlaşmaya çalıştım hatta ona ‘Biraz seninle biraz da benimle yaşasın’ teklifinde bulundum. Bu teklifimi kabul etmedi. ‘Uzlaştırma bürolarına gidip resmiyet kazandıralım’ dedim, istemedi. Ben vicdan yapıp onun görmesini engellememeye çalışırken o beni çıkmaza soktu. Hukuk mücadelesi başlatmak zorunda kaldım. O, köpek değil benim evladım. Adalete güveniyorum. Mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘Tarçın’ın iadesi için dava açtıklarını belirten avukat Senem Demirel Acar da “Davamızın konusuna köpeğimizin ‘velayet davası’ diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“ÇOK SEVDİĞİM YAVRUMU BENDEN İSTEMESİNE ŞAŞIRDIM”

Hakkında açılan dava ile ilgili Oktay O. ise şöyle konuştu:

“Selma’yı eskiden beri tanırım. 2013 yılında oğlu yavru bir köpek getirdi sahiplendim. Adına ‘Tarçın’ ismini verdim. Yavrum gibi sevdiğim köpeğim benimle uyur, beni çok sever. Aylık bin lira masrafı var. Onunla sohbet eder, konuşurum, gezdiririm. 2019 yılında ayak bileğimi kırdım. Ameliyat olduktan sonra bakıcılığımı Selma Hanım üstlendi. 1 yıl bana baktı sonra gönül ilişkimiz başladı ve 2 yıl sonra ayrıldı. Çok sevdiğim yavrumu benden istemesine şaşırdım. Birlikte yaşadığımız zaman o da ‘Tarçın’ı çok sevdi. Ancak ‘Tarçın’ benim köpeğim. Mahkemenin de bu yönde karar verip, köpeği bana vereceğini düşünüyorum.” (DHA)