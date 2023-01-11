Irkçı ve cinsiyetçi söylemleri gündeme gelen Mel Gibson listeden çıkarıldı

"Braveheart" filmiyle dünya çapında tanınan ünlü yıldız Mel Gibson'ın, Mardi Gras geçit töreninde yer alma planı, geçmişinde yer alan ırkçı ve cinsiyetçi bazı söylemler nedeniyle suya düştü.

Sozcu.com.tr

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67 yaşındaki ABD’li aktör Mel Gibson, ABD’nin New Orleans şehrinde düzenlenecek Mardi Gras festivalinde mareşal olarak görev alacaktı.

Her yıl Büyük Perhiz döneminden önce düzenlenen bu geçit töreninde mareşal olarak adlandırılan ünlüler bulunuyor. Ancak organizatörler, Gibson’ın isminin geçmesinin ardından “önemli geri bildirimler” aldıklarını ve bunların bazılarının çeşitli tehditler içerdiğini söyledi.

Endişelendiklerini belirten baş organizatör Dan Kelly, “binicilerimizin, özel misafirlerimizin ve bizi sokaklarda karşılayan herkesin güvenliği için Mel Gibson, 2023 geçit törenimizde eş-büyük mareşal olarak yarışmayacak” dedi.

GEÇMİŞİ OLDUKÇA KARIŞIK

Geçmişte birçok farklı olaya adı karışan Gibson, 2006 yılında Los Angeles ilçe şerif yardımcısına antisemitik ve cinsiyetçi hakaretlerle sözlü olarak saldırdı. Alkolizm tedavisi görmeden önce sözcüsü aracılığıyla iki kez özür diledi.

2010 yılında da, o zamanki kız arkadaşı Oksana Grigorieva’yı tecavüzle tehdit etti. İddiaya göre ona, “Bir grup zenci tarafından tecavüze uğrarsan, bu senin hatan olacak.” dediği bir kayıt yolladı. Ünlü oyuncu, o yıl Grigorieva’ya bir saldırıda daha bulunduktan sonra sonra darp suçlamasına itiraz etmediğini iddia etti ve kendisine yönelik aile içi şiddet suçlamaları düştü.

Ünlü aktris Winona Ryder da, Gibson’ın bir partide kendisine, Yahudi olduğu için, “O fırın kaçaklarından değilsin değil mi?” dediğini öne sürdü. Gibson, bunun bir yalan olduğunu söyleyerek söz konusu iddiayı hiçbir zaman kabul etmediğini açıkladı.

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