Eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh’a ait olduğunu iddia etti
Zonguldak'ta yaşayan kaporta ustası Yavuz Öztürk, eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu öne sürdü.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Yavuz Öztürk, elinde bulunan tabloların Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’a ait olduğunu savundu.
Tablolardan birindeki saç telinin de ünlü ressama ait olduğunu öne süren Öztürk, tabloların gerçek değerlerini öğrenmek istediğini söyledi.
Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto sanayisinde kaporta işi yapan Öztürk, tabloları Fatih Müzayede açık artırmalarında ve eskici pazarında bulunan Fransız bir arkadaşından aldığını söyledi.
Öztürk, “Bunların gerçek değerlerini öğrenmek istiyorum” dedi.
1853 doğumlu Van Gogh’un eserleri bugün dünyanın en pahalı tabloları arasında yer alıyor. (İHA)