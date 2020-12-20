Eskiden fakir ekmeğiydi artık ünlü bir Alman ürünü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın haftasonu Üsküdar'da bir fırından yaptığı alışverişteki tercihi Alman ekmeğine ilgi uyandırdı. Eskiden fakir ekmeği olarak bilinen ancak zamanla dünya çapında bir Alman ürünü haline gelen ekmek gramajina göre Kadıköy'de 10 liraya, Kağıthane'de ise 4 liraya kadar satılıyor.

Fahrettin ÖZTÜRK/SÖZCÜ

Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, “Alman ekmeğimizden, simit çeşitlerimizden, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı” dedi.

Bu alışverişle bir kez daha gündeme gelen Alman ekmeği aslen Almanya’da ve dünyada “pumpernickel” olarak adlandırılan esmer çavdar ekmeği. Eskiden fakir ekmeği olarak nitelendirilen bu ekmek, zamanla Almanya'nın en ünlü ekmeği haline geldi.

NASIL YAPILIYOR?

Alman ekmeğinin yapımında normal çavdar unu ve öğütülmüş keten tohumu kullanılıyor. Çavdar unu oranı normal ekmeğe göre çok daha fazla. Ayrıca normal ekmekten farklı olarak Alman ekmeğinde ekşi maya kullanılıyor. Türkiye'deki bazı üreticiler Alman ekmeğinde yüzde 80-85 oranında çavdar, yüzde 10-15 oranında da beyaz un kullanıyor.

NEDEN ALMAN EKMEĞİNİ TERCİH EDİLİYOR?

İstanbul Kadıköy'de fırıncılık yapan Rıfat Güney, “Esmer ekmeklerin sağlığa faydası var. Vücudun enerji ihtiyacını karşılıyor. Beyaz ekmeğin de faydası var ama örneğin yulaf ekmeği, çavdar ekmeği bunların sağlığa başka iyi bir etkisi var. Alman ekmeği de bir esmer ekmek çeşidi” dedi.

FİYATI NE KADAR?

Alman ekmeğinin fiyatı semte göre değişiklik gösterebildiği gibi, üretim maliyeti de fiyatı değiştirebiliyor. Kadıköy'deki fırınlarda 7 ila 10 lira arasında olan Alman ekmeği, Kağıthane'deki fırınlarda 2.5 lira ile 4 lira arasında değişiyor.

Fırıncı Rıfat Güney, “çavdar unu normal un gibi kabarmıyor. Ekmeğin gösterişli durması için de gramajı fazla kullanılıyor. Bir Alman ekmeğinin gramajı 2-3 normal ekmek ağırlığında” dedi.