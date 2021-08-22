Eskişehir bisiklet şehrine dönüşüyor

Eskişehir Belediyesi bisiklet trafiğini toplu ulaşıma entegre etmek için birçok çalışmaya imza attı. Kentte bisiklet kullanımı yüzde 50’yi aştı...

KEMAL ATLAN

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Eskişehir'de başta CHP'li Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yine CHP'li Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri'nin de katkılarıyla çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Toplu taşıma başta olmak üzere yürüme ve bisiklete binme ile alternatif sürdürülebilir kent içi ulaşım biçimleri konusunda farkındalık yaratılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli uygulamalar yapıldı. Bisiklet trafiğini kent içi toplu ulaşım trafiğine katmak amacıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak toplu taşıma araçlarına bisikleti entegre ederken bisikletler için açık ve kapalı otoparklar da oluşturdu. Yapılan projeler meyvelerini vermeye başladı ve şehirde bisiklet kullanımı yüzde 50 oranının üzerine çıktı.

Uygulamalar Eskişehirlilerden de tam not aldı. Belediye otobüslerinde bisiklet ile ulaşım döneminde Vadişehir-Otogar hattında seferler gerçekleştiren Siyah 63 numaralı otobüslerin ön bölümlerine bisiklet aparatları takıldı. Aparatlar sayesinde bisikletleri ile herhangi bir ilave ücret ödemeden otobüsle ulaşım gerçekleştirebilen sürücüler, bu hizmetten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Uygulamanın olumlu sonuçlanması halinde farklı hatlarla da desteklenebileceğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bisikletli ulaşım konusunda yeni adımlar atmaya kararlı olduklarını belirttiler. Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yine bisikletli ulaşımı teşvik etmek amacıyla açık ve kapalı otoparklarının kapılarını da bisikletlilere açmıştı. Uygulama kapsamında bisiklet sürücüleri 3 açık, 3 kapalı otoparka bisikletlerini güvenli ve ücretsiz bir şekilde park edebiliyorlar.

ÜCRETSİZ OTOPARK

Buna göre Reşadiye Aş Evi Otoparkı, Cumhuriyet Otoparkı, Kurtuluş Otoparkı, Dumlupınar Açık Otoparkı, Sazova Parkı Dış Otoparkı ve Kemal Zeytinoğlu Caddesi Açık Otoparkları olmak üzere toplamda 6 otoparkın kapılarını bisiklet kullanıcılarına açan Büyükşehir Belediyesi, bisikletlerin güvenle ve ücretsiz bir şekilde otoparklara park edilebilmesini sağladı. Vatandaşlar tüm bu projelerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

BİSİKLET YOLLARINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hafta boyunca bisiklet ile işe gelip giden çalışanlarına teşekkür belgesi verdi. Başkan Ataç şunları söyledi: “Bisiklet en sağlıklı araç. Aynı zamanda ekonomi, sosyalleşme, kentleşmenin doğru yapıldığı birçok noktayı kapsıyor. 7 kilometrelik bir bisiklet yolunu, toplu taşımaya entegre etmiştik. Tüm şehirde bunu başarır ve Eskişehir'de bisiklet yollarını yaygınlaştırırsak önemli bir gelişme sağlarız.”

PROJE YILLAR GEÇTİKÇE BÜYÜK ÖNEM ARZ EDECEK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, projenin gelecek yıllarda büyük önem arz edeceğini belirterek, “Eskişehir'in var olan bisiklet kültürünü bisiklet yolları ile daha da desteklemek için çalıştığımız projede sona geldiğimizi belirtebilirim. Sivil toplum kuruluşları, dernekler ve çeşitli kurumlardan da görüşler alarak hazırladığımız bu proje tamamlandığında kent merkezinde 50 kilometrelik bisiklet yoluna sahip olacağız” dedi.