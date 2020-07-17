Eskişehir’de geyiklerin vurulacak olmasına tepki yağıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından açılan ihale ile Eskişehir’de 18 kızıl geyiğin vurulacak olmasına tepkiler yağıyor. Eskişehir’de 6 ayrı bölgede 18 geyiği vurmak için 513 bin lira muhammen bedelle ihale düzenlemesi üzerine ihaleyi durdurmak için hayvanseverler harekete geçti. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği ve Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından Eskişehir 1. İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli dava açıldı.

Eskişehir'de kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin ihale düzenlendi. İhale kapsamında Eskişehir'de 18 kızıl geyik vurulacak olmasına Türkiye'de birçok kesimden tepki yağdı. İhalenin iptali için yargıya başvuruldu.

18 GEYİK İÇİN 513 BİN LİRA DEĞER BİÇİLMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından, Eskişehir'de 18 kızıl geyiğin vurulması için 20 Temmuz 2020 tarihinde ihale düzenlendi. 18 geyiğin 513 bin TL muhammen bedelle vurulması için yapılacak olan ihale haberini Türkiye'ye duyuran Sözcü Gazetesi'nin haberi üzerine birçok kesimden tepki yağdı.

HER KESİMDEN TEPKİ YAĞIYOR

Eskişehir'de ihale ile 18 kızıl geyiğin öldürülecek olmasına sanat dünyası başta olmak üzere, siyaset, iş dünyası, dernek, sendika, sivil toplum kuruluşları, öğrenci gibi tüm kesimlerden tepki yağıyor. Hayvanların av sporu amacıyla da olması vurulmasına tepki gösteren binlerce kişi sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiriyorlar.

Sanatçılardan Haluk Levent, “17 bin 318 santral doğayı, ekolojik dengeyi bozmuyor da 18 geyik mi bozacak?” paylaşımı ile tepkisini ifade ederken, Mahsun Kırmızıgül de “Memleket zor durumda. Ekonomiyi 18 geyik ve 15 dağ keçisi kurtaracak. Karadeniz'de karaca ve ayılar, Konya bölgesinde flamingolar, Kars'ta kartallar, Bolu'da yaban domuzları, Urfa'da kelaynaklar ihalesi de açılsın. Ekonomi düzlüğe çıkmazsa en son Güvercinleri de öldürün gitsin” paylaşımı ile geyiklerin vurulacak olmasına tepkisini dile getirdi.

AV CİNAYETTİR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Yaşamak her canlının hakkıdır. İhale geri çekilsin, geyikler yaşasın!.#KızılGeyiklereDokunma”, Kuzey Ormanları Savunması, “#Eskişehir'de 18 geyik canımızın daha katli için ihale açtılar Geyik ihale için 513 bin lira bedel biçildi. Ağır tahrip altındaki Türkiye yabanı, bir de hasta ruhların hedef tahtası yapılamaz. Sporu, turizmi, ihalesi olmaz #AvCinayettir yasaklanmalıdır” dedi.

Avukat Umur Yıldırım ise “Eskişehir'de 18 geyik ihale ile vurulacak. 18 kızıl geyik avı için yapılacak ihale 20 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Av vahşeti dursun artık! #Geyiklerölmesin”, iş insanı Serdar Can Zengin, “Eskişehir'de 18 geyik ihale ile vurulacak! Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Şube Müdürlüğü 18 kızıl geyik avı için 513 bin lira bedelle ihale açtı. Daha önce Bursa'da iptal edilen ihale Eskişehir'de de iptal edilmeli! Bu vahşete lütfen dur diyin” paylaşımı ile tepki gösterdi.

BELEDİYE: YETKİMİZ BULUNMAMAKTADIR

Geyiklerin vurulacak olması haberinin ardından çok sayıda telefon ve mesaj aldığını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olayın kendileriyle bir ilgisinin olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdiler:

“Ulusal basında çıkan söz konusu 18 kızıl geyiğin avlanmasına ilişkin ihale ile ilgili duyarlı yurttaşlarımızdan yoğun telefon, mesaj ve mailler almaktayız. Konu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 5. Bölge Eskişehir Şube Müdürlüğü sorumluluğunda olduğundan ne yazık ki ihaleyi durdurma yetkimiz bulunmamaktadır. Durumun ilerleyişini bizler de tüm yurttaşlarımız gibi üzüntü ile takip etmekteyiz.”

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Daha önce Bursa ve Tunceli'de de av turizmi adı altında yabani hayvanların vurulması için açılan ihalelerin gelen tepkiler ve açılan davalar sonucu iptal edilmesinin üzerine Eskişehir'de de geyiklerin vurulmaması için hayvanseverler yargıya başvurdular. Eskişehir Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı, insanların sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yerine yargıya başvurmalarını isteyerek şu yorumda bulundu:

* Eskişehir'de 18 kızıl geyik ile ilgili ihalede av adı altında vurulmasına engel olabilmek adına yüklendiğim misyon olan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği başkanı olmam ve mesleğim gereği hukukçu olarak Eskişehir 1.Idare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli dava açtım. Bu paylaşımım ile ilgili davama katılmak isteyen müdahil olmak isteyen tüm can dostlarına herkese duyurulur. Davamız açıldı. Müdahil olabilirsiniz. Herkesi iptal edilmesi için hukukun üstünlüğüne davet ediyorum. Başka bir yolu yok ve zaman çok az. Yoksa geyiklerimiz ölecek, vurulacak.

KIZIL GEYİKLER KORUMA ALTINDA

Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Seyhan da ihalenin iptali için müracaat ettiklerini belirterek Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. 2008 yılında sadece 1500 kızıl geyiğin hayatta olduğunu ifade eden Seyhan şunları söyledi:

* Devlet tarafından koruma altına alınan kızıl geyiklerin, hamilelik sürelerinin 236 gün olması dikkate alındığında, üremelerinin ve yetişmelerinin zor olduğu ve nesillerinin halen tehlike altında olduğu bilinmektedir. Uluslararası yapılan akademik çalışmalar neticesinde kızıl geyiklerin, nesli tükenen 10 yaban hayvanından biri olduğu tespit edilmiştir.

* Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre bakanlığa bağlı bölge müdürlükleri tarafından açılan ihalelerde 2018 ve 2019 yıllarında av turizmi adı altında toplam 5 bin 92 yaban hayvanı öldürülmüştür. Bu rakamlara yasa dışı yapılan avlanmalar ve katledilen hayvanlar dahil değildir. Uluslararası sözleşmeler gereği nesli tehlike altındaki türlerin korunması taahhüt edilmiştir. Avcılık bir spor dalı değildir. Zevk için bir canlının yaşamını sonlandıran hiçbir davranış, spor olarak adlandırılmamalıdır.

* 2019 Mayıs ayında Bursa'da avlanmaları için ihaleye çıkartılan 2 geyik için Bursa 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Her zaman insanların ve diğer tüm canlıların yaşam haklarını savunan Eskişehir Barosu olarak bu ihalenin biran evvel iptal edilmesi, şehrimizde yaşayan tüm yaban hayvanlarının koruma altına alınması ve bu durumun ülkemizdeki diğer av turizmi adı altında açılan ihalelerin iptali için örnek olması gerektiği kanaatindeyiz.