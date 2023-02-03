Eskişehir’de kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Eskişehir'e yılın ilk karı düştü. Gece yarısından sonra kentte aralıklarla kar yağışı etkili oldu.
Eskişehir’de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Gece yarısından sonra kentte aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda temizlik çalışmalarına başladı. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, polis de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Eskişehir- Ankara ve Bursa çevreyolunda kar yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.
Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı gün içerisinde 4 derece olurken, kar yağışının aralıklarla süreceği belirtildi. (DHA)