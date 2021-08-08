Eskişehir’de ‘Sarıkız örümcek’ paniği

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yakakayı Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan etçil ve tehlikeli 'sarıkız örümceği' (camel spider), mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Yaklaşık 1 metre zıplama özelliği ile 1 karış büyüklüğe sahip sarıkız örümceğine karşı mahalle sakinleri evlerinin ilaçlanmasını istiyor.

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Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yakakayı Mahallesi’nde bir evin girişinde vatandaşlar tarafından yakalanan ve halk arasında ‘et yiyen örümcek’ olarak bilinen ‘Sarıkız Örümceği’ korku ve paniğe yol açtı.

EVLERİNİN İLAÇLANMASINI İSTİYORLAR

Yakakayı Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şentürk, evine gireceği sırada kapısındaki sineklikte sarıkız örümceğini fark etti. Geçtiğimiz hafta içerisinde de mahallede 4-5 tane sarıkız örümceği ile karşılaştığını ifade eden Şentürk, “Komşularımız da geçtiğimiz günlerde sarıkız örümceği yakaladığını duydum. Evime girerken kapımda sarıkız örümceği ile karşılaşınca birden korktum ve panik yaptım. Daha sonra örümceği yakalayarak bir kavanoza koydum. Daha önce yakaladıklarımızı saklamadığımız için belediye yetkilileri gerçekten sarıkız örümceği olmasını ispatlamamız gerektiğini yoksa evde ilaçlama yapamayacaklarını söylemişlerdi. Bu kez sarıkız örümceğini yakaladık. Belediye yetkililerinin evlerimizi ve mahallemizi ilaçlamasını istiyoruz” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ KORKU İÇERİSİNDE

Sarıkız örümceği hakkında biraz araştırma yaptığını da ifade eden Şentürk, “Bu tür örümcek Eskişehir’de pek sık rastlanmıyormuş. Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşıyorlarmış. Türkiye’ye de yurtdışından Suriye, İran, Irak gibi ülkelerden geldiğini öğrendim. Bizim mahallemize de tarlalarda çalışmak için gelen tarım işçileri vasıtasıyla geldiğini düşünüyorum.

Etle beslenen bir etçil olan örümceğin yaklaşık bir metre yukarı zıplayarak veya ısıya duyarlı hareket ettiği, diğer örümceklerin insanlardan kaçarken, bu türün ısırmak için insanların üzerine gelebildiği belirtiliyor. Ayrıca sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemediği, ancak ısırdığı yeri çürüttüğü ifade ediliyor. Çocuklarımız ve kadınlar panik halinde. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri herkesi tedirgin ediyor” şeklinde konuştu.