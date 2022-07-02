Eskişehirli ‘Midas’ Avrupa üçüncüsü oldu

Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı, tasarlayıp Midas adını verdikleri araçla Fransa'daki 'Eco Marathon Europe' yarışında Avrupa üçüncüsü oldu.

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Eskişehir Teknik Üniversite mühendislik öğrencilerinden oluşan Hidroana Takımı, tasarladıkları ve Midas adını verdikleri hidrojen enerjili araçla Fransanın Nogaro kentinde bulunan Circuit Paul Armagnac pistindeki ‘Shell Eco Marathon Europe’ yarışmasına katıldı.

Araç, organizasyonun hidrojen yakıt hücresi kategorisinde, Avrupa 3’üncüsü seçildi. Araç ile ayrıca metreküp hidrojenle 378,2 kilometre yol katedilmesiyle rekor kırıldı.

Yarışma boyunca piste çıkmak için 4 hakkı olan Hidroana Takımı, her çıkışta kendi rekorlarını da kırarak en iyi dereceyi elde etti.



Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden 300ün üzerinde öğrenci takımının yer aldığı yarışlarda Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye’den derece elde eden tek takım oldu. (DHA)