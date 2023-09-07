Esnaf birleşti, Arin ve Ayda kardeşler yürümeye başladı

Batman’da engelli olarak dünyaya gelen ve ikisinin de sağ bacağı kesilen Arin ve Ayda Akdoğan kardeşler, esnafların yardımıyla alınan protez bacaklarla yürümeye başladı.

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Batman’da Mehmet (28) ve Şükran Akdoğan çiftinin 6 yaşındaki kızları Arin, sağ bacağı diğerinden kısa, içe dönük ve 2 parmaklı doğdu. 1,5 yaşına gelince Arin’in sağ bacağı kesildi. Çiftin 3 yıl önce dünyaya gelen kızları Ayda da ablası gibi sağ bacağından engelli doğdu. Ayda’nın bacağı da 1,5 yaşında kesildi. Doktorların protez bacak önerdiği çift, maddi imkanları olmadığı için alamadı.

Şehirde ihtiyaç sahipleri için birbiriyle sürekli iletişim halinde olan çeşitli sektörlerden bir grup esnaf, ailenin ve kızların durumunu görünce düzenledikleri yardım kampanyasıyla protez bacaklar için gerekli parayı topladı. 3 ay önce toplanan yardımlarla alınan protez bacaklarla Arin ve Ayda kardeşler kendi başlarına yürümeye, koşmaya ve sokakta arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Çocuklar özellikle sokakta arkadaşlarıyla oynarken büyük mutluluk yaşıyor, anneleri Şükran Akdoğan da çocuklarının elini tutarak yürümenin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu.

Şükran Akdoğan “Eğer protezler yapılmasaydı iki çocuğum da sürekli emekleyerek yürüyecekti. Kızlarımın koşarak yanıma gelmesi, beni öpmesi, bana sarılması, o yürüyüşleri görmek bizi çok mutlu ediyor” dedi. (DHA)

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