Esnafa moral vermek için şarkı söyleyen kıza alkış

Bundan dört yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katılan İrem Erdal, anneannesinin ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gitti... Pazar esnafına moral vermek için şarkı söylemeye başlayan İrem'in bu görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını Türkiye’yi de derinden etkiledi. 65 yaş üstü insanların sokağa çıkması yasaklandı. Bundan 4 yıl önce O Ses Türkiye’ye katılan İrem, 73 yaşındaki anneannesinin ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gitti.

Normal günlere oranla oldukça az sayıda insanın uğradığı pazarlarda esnafın da moralini de oldukça bozuk gören İrem, bir anda şarkı söylemeye başladı. Genç kız Tarkan’ın ‘Dön Bebeğim’ şarkısını söylemeye başlayınca bir pazar esnafı da ona eşlik etti.

O görüntüler sosyal medyada viral oldu ve alkış aldı.

YARIŞMADA DA BEĞENİLMİŞTİ

İrem’in 2016 yılında O Ses Türkiye’ye katıldığı ve Sibel Can, Hadise, Murat Boz, Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürdüğü de ortaya çıktı.