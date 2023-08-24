Esnafın sahiplendiği kedi köpeklere saldırdı, o anlar kamerada

İstanbul Bağcılar'da esnafın sahiplendiği 'Duman' isimli kedi, sokakta karşılaştığı köpeklere saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bağcılar’da Tuna Mahallesi’nde esnafın sokakta bularak sahiplendiği ‘Duman’ isimli kedi, başta köpekler olmak üzere sokaktan geçen bütün hayvanlara saldırıyor.

Hayvanın cinsine ve büyüklüğüne bakmadan saldıran ‘Duman’, çevredekileri şaşkına çevirdi.

O saldırılardan biri de 22 Ağustos’ta akşam saatlerinde ‘Duman’ın mesken tuttuğu mağazanın önünde yaşandı.

Sahiplerinin gezdirdiği tasmalı köpeğin üzerine atlayan ‘Duman’, güçlükle engellendi. Sibirya kurdu cinsi köpeği korumak için o anda 5 kişi seferber oldu. ‘Duman’ güçlükle durdurulurken, köpeğin sahipleri zor anlar yaşadı.

Aynı şekilde mağazanın önünde sahipleriyle ilerleyen başka bir köpek de ‘Duman’ın hedefi oldu. Sahibi, köpeğini kucağına alarak kurtarmaya çalıştı.

İki olay da güvenlik kamerasına yansıdı.

“SİBİRYA KURDUNA SALDIRDI”

Esnaf Selahattin Aysu, “Birkaç defa daha saldırmıştı hayvanlara. Aynı gün içerisinde ikinci kez tekrarladı. Akşam Sibirya kurduna saldırdığı esnada 5 kişi ayırmaya çalıştık. O esnada elimi de tırmaladı” dedi.

“4 AYAKLILARIN HEPSİNE GİDER YAPIYOR”

Başka bir esnaf Hüseyin Orhan da “Burada tüm hayvanları besliyoruz. Bu kedi de çıktı geldi. Mama verdik, burayı sahiplendi. Şu anda alayına gider yapıyor. Biz de mamaları açık alana bırakıyoruz, buraya hiçbir hayvanı yaklaştırmıyor. 2 ayaklı hariç, 4 ayaklıların hepsine gider yapıyor” diye konuştu. (DHA)