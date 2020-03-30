Esra Oflaz Güvenkaya corona virüsü tedavisi görüyor

Ünlü işkadını Esra Oflaz Güvenkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü kökenli zatürre geçirdiğini anlattı. Kızı ile birlikte Londra’dan İstanbul’a döndükten sonra bir anda hastalandığını anlatan Güvenkaya, panik yapmayın, önleminizi alın dedi. İşte Güvenkaya’nın o paylaşımı:



“Kızımın eğitimi için bulunduğumuz Londra'dan yurdumuza döndükten sonra kendimizi evde karantinaya aldık. Bende hafif sinüzit belirtisi hiç ateş yapmadan, bir anda akciğerlerimde büyük hırıltı, öksürük krizi ve nefes darlığına döndü. Sonrasında testle anlaşıldı ki, koronavirüs kökenli zatürreye çevirmiş. Hastanede en iyi şekilde, tüm hastalara devlet protokolüyle sağlanan ilaçlarla iyileşiyorum. Ancak çok zor bir süreç oldu. Bu dönemde evlerinizde sevdiklerinizle sağlıcakla kalmanız çok büyük bir lütuf. Bol bol şükredin, sahip olduklarınızın kıymetini bilin, evlerinizde kalın.Bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Panik yapmayın ama önlem alın. Sevgi, merhamet minnet kalplerimizden eksik olmasın. Tüm sağlık calışanlarına derin minnetimle. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Kalben, Esra.”