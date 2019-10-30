Eşsiz tarihi eserler depoda kaderine terk edildi

Samsun'da 38 yıllık Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 4 yıl önce binasının yetersiz olması nedeniyle kapatıldı. Yeni müze inşaatı ise ödenek yetersizliğinden yarıda kaldı. Binlerce tarihi eser, depolara ve eski müzenin bahçesine yerleştirildi. Samsun Yerel Tarih Grubu Başkanı Emin Kırbıyık, tarihi eserlerin bozulma riski altında olduğunu söyledi.

Samsun’daki 38 yıllık Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yetersiz olduğu gerekçesiyle yaklaşık 4 yıl önce kapatıldı. Bir süre sonra 22 bin metrekarelik alanda 9 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip 39 milyon 700 bin TL’ye mal olacak yeni müze binasının yapımına başlandı. 19 Mayıs 1919'un 100. yılında açılması planlanan müzenin yüzde 60’ı tamamlandıktan sonra ödeneğin kesilmesinin ardından 1 yıl önce durduruldu.

TARİHİ ESERLER DEPO VE BAHÇEDE KORUMA ALTINDA

Yeni yapılacak müzenin inşaatının durması üzerine Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde kayıtlı yaklaşık 9 bin 700 tarihi eser depolarda ve eski müzenin bahçesinde korunmaya alındı.

BİNLERCE ESER 4 YILDIR DEPOLARDA BEKLETİLİYOR

Yeni müzenin inşaatı yarım kalırken, yetersizliği ve atıl haliyle içler acısı görüntü oluşturan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde bulunan yaklaşık 9 bin 700 tarihi eserin bir kısmı teşhir alanına taşındı, kalan eserler de nemli depolarda istiflenmiş bir şekilde bekletildiği öğrenildi.

AMİSOS HAZİNELERİ BURADA

Müzenin depolarında, paha biçilemeyen Amisos Hazineleri'nin yanı sıra birbirinden değerli ve eşsiz tarihi eserler de yer alıyor. Müzedeki bazı tarihi eserlerin, koridorlarda yerlere serilmiş, plastik kutu ve plastik sepetlerde koruma altında tutulduğu iddia edildi.

“TARİHİ ESERLER RİSK ALTINDA”

Samsun Yerel Tarih Grubu Başkanı Emin Kırbıyık, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin denize yakın olması ve müze içinde oluşan yüksek nem nedeniyle kapatıldığını ancak yenisinin yapılmadığını belirterek, “Müze iki katlı durumda. Yaklaşık 9 bin 700 eserin 700 tanesi sergi salonlarında bulunuyor. Geri kalanı da yer olmadığı için depoda istiflenmiş durumda. Nem nedeniyle eserler korozyona uğruyor, tahrip oluyor. Arkeoloji Müzesi ilkel şartlarda hizmet verdiği için kapatıldı. Müzede eserleri nemden ve hava koşullarından koruyacak bir sistem bulunmuyor. El yazması Kur’anlar nemden çürüme ve bozulma tehdidi altında. Özellikle yaz aylarında ve nemin yoğun hissedildiği dönemlerde müzede nem kokusunun hakim olduğu herkes tarafından bilinmektedir” diye konuştu.

TURİZMCİLER TEPKİLİ

Müzenin dışında, açık alanda bulunan az sayıda tarihi eser ziyaretçiler tarafından görülebilirken, bu duruma Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş da tepki gösterdi. Kentin arkeolojik açıdan zengin bir yer olduğunu söyleyen Toktaş, “Son 1 yıldır müze inşaatında bir ilerleme yok. Eski müzemizin de yaklaşık 4 yıldır kapalı olması nedeniyle şehrimize gelen misafirlerimizi çok uzun süredir bu güzelliklerle bir araya getiremiyoruz. Turizm ve şehrin imajı anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bir an evvel modern müzenin yapılıp aktif hale getirilmesini bekliyoruz” dedi.

MÜZEDE NELER VAR?

Müzede, Amisos mezar odasında bulunan ve paha biçilemeyen altın taç, küpe, bilezik gibi eserlerin yanı sıra Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi sikkelerde bulunuyor. Bunların yanı sıra Cumhuriyet döneminde basılmış paralar da müzede yer alıyor. Müzenin etnografya bölümünde Samsun yöresine ait bindal, peşkir, cepken, saat keseleri, el yazmaları, Kuran'lar, yöresel kesici ve ateşli silahlar olduğu da biliniyor.