Et pişirmeden yıkanır mı?

Kırmızı et amino asit içeren protein, çinko ve demir yönünden zengin bir yiyecektir. Mutfaklarımızın baş tacı lezzetli mi lezzetli et yemekleri ile kimi zaman sote kimi zaman bonfile haliyle hem sağlığımızı koruyor hem de sofralarımızı zenginleştiriyoruz. Ancak pişirme yönteminden önce kimileri eti yıkarken kimileri bunun doğru olmadığını düşünüyor. Peki eti pişirmeden önce yıkamak mı gerekir?

Özellikle gelişim çağındaki çocukların düzenli olarak tüketmesi gereken et, kansızlığı önler vücudu güçlendirir ve zihinsel gelişim sağlar. Kırmızı etler vitamin ve mineral oranı yüksek olan önemli bir gıdadır. Günlük alınması tavsiye edilen et kadınlarda 45 gr erkeklerde ise 55 gr'dır. Hastalık ya da yüksek aktivitelerde arttırılabilir.

Lezzetli ve güçlendirici bu sağlıklı yiyeceğin pişme süresi ve yöntemleri yapacağınız ete göre değişiklik gösterir. Ancak pişirme yönteminden önce kimileri eti yıkarken kimileri bunun doğru olmadığını düşünüyor. Peki eti pişirmeden önce yıkamak mı gerekir? İşte ikilemde kalmadan eti pişirmeye hazırlık aşaması…

ETİ PİŞİRMEDEN ÖNCE YIKAMALIMIYIZ?

Pek çok kişi pişirmeden önce ilk olarak etleri yıkıyor hatta suyun içerisinde bekleterek pişirme aşamasına hazırlıyor. Bu yöntem ile amaçlanan ise etin üzerindeki bakteri ve fazla maddelerden kurtulmaktır ama işin aslına gelecek olursak yapılan araştırmalara göre bazı bakteriler etlerin üzerinde sıkı sıkıya tutunabiliyor.

Yani ne kadar yıkarsanız yıkayın bu bakterileri arındırmanızı sağlamıyor. Etlerin üzerindeki bakterilerin yok edilmesi için belli ısıda pişirmek yeterli. Pişirme esnasında etin üzerindeki bakterileri ortadan kaldırabilir ve güvenli bir biçimde tüketebilirsiniz.