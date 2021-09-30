Etiyopya’dan Gaziantep’e gelin gitti

Gaziantepli Mehmet Uğur Şahin, bir akrabası vasıtasıyla tanışarak evlendiği Etiyopyalı Muna ile mutlu bir hayat yaşıyor. Şahin, "Sadece ten renklerimiz farklı, kültürlerimiz, kalplerimiz hep aynı yöndeydi" dedi.

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde özel bir şirkette kimya mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Mehmet Uğur Şahin, bir akrabası aracılığıyla 25 yaşındaki Etiyopyalı Muna ile tanıştı.

Etiyopya’ya Muna ile tanışmaya giden Şahin, Muna’yı görür görmez aşık oldu. Durumu ailelerine açıklayan çift, ailelerin onay vermesiyle evlilik kararı aldı.

“TÜRK YEMEKLERİNİ YAVAŞ YAVAŞ ÖĞRENİYORUM”

Etiyopya kültürüne göre yapılan nişan sonrası Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde resmi nikâh kıyıldı. Nikâhın ardından düzenlenen düğünde çift ve davetliler, Türk ve Etiyopya kültürlerinin müzikleri ve dansları ile eğlendi.

Gaziantep’e giden Etiyopyalı Muna, kısa sürede Türk kültürüne alıştığını ifade ederek, kocası ve kaynanasına Türk kahvesi yaptığını söyledi. Türk yemeklerini de yavaş yavaş öğrendiğini belirten Muna, yemekleri internette araştırarak yapmaya çalıştığını dile getirdi. Gaziantepli Mehmet Uğur Şahin ise, tek farklarının ten rengi olduğunu, gönüllerinin ise bir olduğunu vurguladı.

“TEK FARKIMIZ TEN RENGİMİZ”

Tek farklarının ten rengi olduğunu ifade eden Şahin, “Anneme söylediğimde fazla yadırgamadı. Sadece anlaşabilir miyiz sorusuna cevap aradık. Ben de çok düşünüyordum. Konuşuyorduk ama adet ve örfler ne kadar uygun olur. Zaman geçtikçe baktık sadece ten renklerimiz farklı, kültürlerimiz, kalplerimiz hep aynı yöndeydi. Çok şükür her şey güzel ilerledi ve şimdi yan yanayız. Etiyopya'ya gittiğimde yabancı hissetmedim kendimi, sanki yıllardır aradığımı buldum gibi hissettim. Kendisi de bana yabancı gibi uzak kalmadı. Havaalanında hemen geldi sarıldık birbirimize” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN OĞLUMUN MUTLULUĞU”

Durumu öğrenince yabancı gözüyle bakmadığını, önemli olanın oğlunun mutluluğu olduğunu söyleyen Nebahat Şahin de, “İlk söylediğinde yabancı bakmadım. Önemli olan oğlumun mutluluğudur. Diğeri hiç önemli değildi. Gelinimden çok memnunum, inşallah sonuna kadar böyle gideriz. Anne kız gibiyiz” diye konuştu. (İHA)

