Ev ilanına telefon yağdı: Komşu olmak ister misiniz?

Adana'nın Kozan ilçesinde bir gencin "Kozan kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diyerek bir internet sitesine verdiği kiralık ev ilanını, 1 günde 500 kişi gördü, çok sayıda kişi aradı.

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Adana’nın Kozan ilçesinde 21 yaşındaki Arda Eker “Kozan kaymakamına komşu olmak ister misiniz?” diyerek bir internet sitesine kiralık ev ilanı verdi.

İlan ile ilgili açıklama yapan Eker, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın ilçede çok sevildiğini ve herkesle diyaloğu nedeni ile dikkat çekmek adına internet sitesine bu başlıkla kiralık ev ilanı verdiğini söyledi.

Evin Kaymakam Gürçam’ın konutuna 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Eker, “İlan çok dikkat çekti. Evin özelliği kaymakama komşu olması. Bir günde 500 kişi ilanı gördü. Yıllık 12 bin lira kira isteniyor ama biraz kirayı düşüreceğiz gibi. Kaymakam bey aramadı. Ararsa mutlu oluruz. Yaptığı hizmetlerden memnunuz. Kaymakam çok seviliyor. Komşu olmak istiyorlar. Çok seviyorlar kaymakamı” diye konuştu. (İHA)



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