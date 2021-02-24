Ev işlerine yardım etmeyen koca tazminata mahkum edildi

BBC’nin mahkeme kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, soyadı Çen olan adam geçen yıl Vang soyadlı eşinden ayrılmak için dava açtı. Başlangıçta boşanmak istemeyen Vang, sonrasında Çen’in ev işlerine ve çocuklarının bakımına hiç yardım etmediğini söyleyerek tazminat talep etti. Pekin’deki Fangşan İlçe Mahkemesi Çen’in Vang’a aylık 2 bin yuan (2 bin 200 TL) nafaka ve ev işleri için 50 bin yuan tazminat ödemesine karar verdi.

ÇİN’İN YENİ MEDENİ KANUNUNDA TAZMİNAT HAKKI VAR

Basına konuşan mahkeme heyeti başkanı, genellikle boşanma davalarında mülklerin paylaşıldığını fakat ev içi emeğin de manevi değeri olduğunu söyledi. Çin’de bu yıl yürürlüğe giren yeni medeni kanuna göre ayrılan çiftler çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve birbirlerinin işlerine yardımcı olmak gibi faaliyetleri için tazminat alabiliyor. Önceki medeni kanunda bu tür tazminatlara yalnızca evlilik sözleşmesinde yer verilmesi durumunda karar verilebiliyordu. Fakat Çin’de evlilik sözleşmesi nadiren yapılıyor.

“BEBEK BAKICISI TUTMANIN MALİYETİ BUNDAN FAZLA” TEPKİSİ

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da hararetli tartışmalara yol açan konu hakkında başlatılan etiket 570 milyon kere görüntülendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları beş yıllık ev içi emek karşılığında verilen 50 bin yuanlık tazminatı düşük buldu. Bir kullanıcı “Pekin’de bir yıl boyunca bebek bakıcısı tutmanın maliyeti bile 50 bin yuandan fazla. Ev kadınlarının emeği hafife alınıyor” dedi.

Bazı kullanıcılar bekar kalmanın faydalarını vurgularken bazıları da kadınların kendilerini korumak için evlendikten sonra da kariyerlerine devam etmesi gerektiği yorumunda bulundu: “Hanımlar, her zaman bağımsız kalmayı unutmayın. Evlendikten sonra çalışmayı bırakmayın, kendi yolunuzu çizin.”