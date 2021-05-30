Ev kadınları yazdı, yönetti ve oynadı

Antalya'da kadınların yazdığı, yönettiği ve oynadığı “Kadın Sahnesi” pandemi günlerinde de çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. Kısıtlamalar nedeniyle evlerinden oyun yazma çalışmalara devam ettiklerini belirten Antalya Kadın Sahnesini Destekleme Derneği Başkanı Şerife Yılmaz, sahnelerin açılmasını sabırsızlıkla ve özlemle beklediklerini söyledi. Dernek çatısı altında tiyatro çalışmalarını sürdüren bir grup ev kadının hikayesi, 2010'da koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya'nın yaptığı ‘Kadınlar Edebiyatla Buluşuyor' isimli sosyal sorumluluk projesiyle başladı.

DAVET ALDILAR

Projede 100 kadın yer aldı. Her biri kendi hikayesini yazdı ve yazdıkları “Yüz Kalemden Yaz Antalya” adıyla kitaplaştırıldı. Ardından ‘Kadınlar Tiyatroyla Buluşuyor' projesini başlattılar. 2012'de de ilk oyunlarını sahneye koydular. Oyunları sadece Türkiye'den değil Avrupa ülkelerinden de davet aldı. Belediye yönetimi değişince kadınların birçoğunun ayrıldığını belirten Antalya Kadın Sahnesini Destekleme Derneği Başkanı Şerife Yılmaz, şunları söyledi:

DESTEK BÜYÜK

“Ayrılan arkadaşlarımızla, 100 kadından 25 kadına düştük. Şu an 15 kadın kaldık ve oyunlarımıza devam ediyoruz. Sahnenin kurulma amacı kadınların özgüvenlerini sağlaması için bir adım olarak planlanmıştı. İçimizde okuma yazması olmayan, hayatında hiç sinema-tiyatroya gitmeyen kadınlarımız vardı. Toplum içine girmemiş kadınlar ve emeklilerimiz vardı. Ben ilk olarak tiyatroya başladığımda oğlum bana tepki göstermişti. Ben ondan saklı saklı gittim. Şimdi, ‘anne provan ne zaman?' diyor.”

TURNELER VAR

Oyunlarının büyük bir bölümünü Antalya'da oynadıklarını aktaran Yılmaz; “Yurt- içi ve yurt dışında birçok turnelere gittik. Yurt dışındaki oyunlarımızda çok güzel tepkiler aldık. İlk yurt dışı turnemiz Nürnberg'ti. Orada ‘Bu kadınlardan bir şey olmaz, çoğu yaşlı' demişler. Fakat biz sahneye çıkıp oyunumuzu oynadıktan sonra ayakta alkış aldık. Antalya ve diğer yurt içi oyunlarımızda da çok güzel tepkiler aldık. Oyunlarımız, genellikle küçük skeçler halinde. Aynı oyuncular değişik kimliklerde her sahnede başka bir kimlikle rol alıyor. Aslında burada bizim Kadın Sahnesi olarak amaçladığımız şey kadınların da her şeyi yapabilmeleriydi. Neredeyse tamamımız ev kadını. Başardığımızı dünyaya göstermek istedik” diye konuştu.

20 oyun büyük alkış aldı…

Antalya Kadın Sahnesini Destekleme Derneği Başkanı Şerife Yılmaz, “Şu ana kadar 20 oyun sahneye koyduk. Oyunlarımızı kendimiz yazıyoruz. Yani kendi başımızdan geçen olayları kaleme alıp oyunlaştırıyoruz. Yazılan oyunlar büyük ilgi görüyor. Pandemi öncesi oyun bitiminde arkadaşlarımız dakikalarca ayakta alkışlanıyordu. Yine o günler gelecek” dedi.

Bizler alaylıyız

Antalya Kadın Sahnesini Destekleme Derneği Başkanı Şerife Yılmaz, “Toplum içinde konuşamayan kadınlarımızın tiyatro sayesinde özgüvenleri geldi. Bende onlardan biriydim. Zamanla güvenim artarken bir yandan da diksiyonum da düzeldi. Hatta okuma-yazması olmayan arkadaşlarımız bu sayede okumayı öğrenip oyun yazmaya başlardılar. Biz alaylılardanız” dedi.