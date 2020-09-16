Ev karantinasını ihlal eden kadın, terminalde bilet alırken yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde corona virüsü hastası ile temaslı olması nedeniyle ev karantinasında olması gereken M.D. (37) adlı kadın, polis tarafından otobüs terminalinde bilet almaya çalışırken yakalandı. M.D., Çorlu Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta karantinaya alındı.

Çerkezköy’de yaşayan M.D., şehirlerarası otobüs terminaline giderek bilet almak istedi. M.D.’nin, HES kodu üzerinden yapılan sorguda corona virüsü hastası ile temaslı olması nedeniyle evde karantinada olması gerektiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI



İhbar üzerine terminale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkında adli işlem başlatılan ve ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ gereği 3 bin 182 lira idari para cezası kesilen M.D., ekiplerce terminalden alınarak zorunlu karantina için Çorlu Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu’na yerleştirildi.(DHA)