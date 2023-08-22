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Ev sahibi pes dedirtti: Sadece yatak kirası için haftalık 7 bin TL istedi

Avustralya'nın Melbourne kentinde yer alan bir mülkteki kiralık oda ilanı görenleri hayret içerisinde bıraktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:38 - 22 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Ev sahibi pes dedirtti: Sadece yatak kirası için haftalık 7 bin TL istedi

Avustralya’da yaşayan bir ev sahibi, odasını haftalık 7.300 TL’ye (270 dolar) kiralamak için ilan verdi ancak gelecek kiracının istenilen şartları karşılaması pek kolay olmayabilir.

Tren istasyonuna yakın bir konumda olan iki yatak odalı ve bir banyolu mülkte, internet ve tüm hizmetler de ücretsiz. Durum kulağa ideal geliyor olabilir, ancak eve gelecek kişinin bir yabancıyla birlikte yaşamaya da hazırlıklı olması gerekiyor.

Yakın zamanda bir Facebook grubunda paylaşılan gönderide, “2. odayı paylaşacak 1 kadın aranıyor (siz dahil odada 2 kişi). Evde toplam 3 kişi, 270 dolar/haftalık/kişi başı.” yazıyordu.

Bir adet tek kişilik ve bir adet çift kişilik yatağın yan yana gösterildiği odanın bir fotoğrafıyla birlikte paylaşılan gönderide, kalacak kişiler, odalarında misafir bulunmamasını kabul etmek zorunda ve sigara içmek de yasak.

Facebook grubundakiler, ilandan oldukça rahatsız olurken pek çok kişi de söz konusu ilanı “hayal ürünü” olarak nitelendirdi.

Hatta bazıları kiracıları soymaya çalıştıklarını bile öne sürerken kişi başı haftada 7 bin TL’den fazla bir fiyatı sadece yatağa vermenin “düpedüz dolandırıcılık” olduğunu ileri sürdüler.

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