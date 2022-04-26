Evcil hayvan istemeyen ev sahiplerine karşı kedisiyle evlendi

Deborah Hodge; bir kedi ve iki köpekten vazgeçmek zorunda kaldıktan sonra gelecekteki ev sahiplerinin de kedisinden ayrılmasına neden olabileceği korkusuyla kedisiyle evlendi.

Sozcu.com.tr

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49 yaşındaki, iki çocuk annesi Deborah Hodge, mülklerinde evcil hayvanlara izin vermeyen ev sahipleri yüzünden kedisiyle evlendi.

Hodge, arkadaşlarının da katıldığı törenle Londra’daki bir parkta 5 yaşındaki kedisi India ile evlendi. Törene hayvanseverin yasal olarak atanmış bir arkadaşı başkanlık etti.

Hodge, “Sevdiğim hayvandan asla ayrı kalmayacağıma dair niyetimi ortaya koydum. India’sız olamam. O çok arkadaş canlısı ve harika. Çocuklarımdan sonra hayatımdaki en önemli şey o. Tören için orada bir grup arkadaşım vardı. Hepsi benim çıldırdığımı düşünüyorlar ama hepimiz çok güzel bir gün geçirdik.”

GELECEKTEKİ EV SAHİBİ KONUSUNDA ENDİŞELİ

Hodge, önceki ev sahibinin, iki köpeği ve bir kedisi olduğu için kendisini evden çıkmakla tehdit ettiğini ve bu yüzden hayvanlarını bırakmak zorunda kaldığını iddia ediyor.

Hodge, şu anki evine beş yıl önce taşınmış ve daha önce kedisi Jamal’ı bıraktığı için çok üzüldüğünü söylüyor. Hodge, daha sonra şu anki ev sahibine başka bir kediye izin vermesi için yalvarıp 2017’de India’yı ediniyor. Ancak, 17 Mart’ta yaşam koçu olarak işini kaybetmiş ve yakında evden çıkarılacağından korkuyor.

Kendisinin ve India’nın özel gününün, müstakbel ev sahiplerini ikna edeceğini umuyor: “India’yı kaybetmekten çok korkuyorum. India ile evlenerek, gelecekteki ev sahiplerinin bir paket olarak geldiğimizi ve hiçbir koşulda ayrılamayacağımızı bilmelerine ihtiyacım var çünkü o benim için çocuklarım kadar önemli.”

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