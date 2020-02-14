Evde bakılan buzağı, Duru’nun oyun arkadaşı oldu

Erzincan'da, bir ailenin ahırda üşümemesi için eve aldığı yeni doğan buzağı, çocukları 1 yaşındaki Duru'nun oyun arkadaşı oldu.

Erzincan’ın Güllüce Mahallesi’nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Erdal Semiz’in ineği, önceki gece bir yavru dünyaya getirdi. 4 çocuk babası Semiz de, soğuk havada üşümemesi için buzağıyı eve getirdi. Sobanın hemen yanında bakıma alınan buzağı, ailenin bir yaşındaki kızı Duru’nun oyun arkadaşı oldu.

“AHIRA GÖTÜRÜNCE AĞLIYOR”

Erdal Semiz, hayvancılıkla geçimlerini sürdürdüklerini belirterek; “İneğim gebeydi, gece doğum yaptı. Ahır soğuk olduğu için eve getirdim. Kar çok yağdı, birkaç gün evde bakacağız. Ondan sonra annesinin yanına bırakacağız. Bu arada kızım da çok sevdi. Bırakmıyor. Ahıra götürmek isteyince ağlayama başlıyor” diye konuştu. (DHA)