Evde bakım yapmanın sırları

Günlük yaşamınızda uygulayacağınız alışkanlıklarla cildinizin daha genç ve sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz! Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, dermatoloji bölümünden Dr. Ar. Gör. Zahide Eriş Eken evde bakım önerilerini belirtiyor;

Güneş ışınlarından korunun

Devamlı güneş maruziyeti güneş lekelerini artırır, cildin çabuk yaşlanmasına yol açar ve cilt kanserleri oluşumunu tetikler. Bundan dolayı güneşten korunmak cilt açısından çok önemlidir. Güneşin direkt etkisinin en yoğun olduğu saatler olan 10:00 ile 16:00 arasında zorunlu olmadıkça güneşte kalmamak gerekir. Koruyucu giysiler giyinmek gerekir.

Cildinize iyi bakın

Cildi günlük temizlemek bile cildimizi rahatlatacaktır. Cildimiz için banyoda sıcak yerine daha ılık suyu tercih etmeliyiz. Sert sabunlardan uzak durmak gerekir.

Cilde hasar vermeyecek ürünlerle ve yumuşak hareketlerle tıraş olunmalıdır.

Banyodan sonra kuruyan cilde, cilt tipine uygun nemlendirici uygulamak ve ayrıca günlük güneş koruyucu içerikli nemlendiriciler uygulamak gereklidir.

Sigara sağlığa zararlıdır!

Sigara cildinizin çabuk yaşlanmasına yol açar. Sigara içmek küçük kılcal damarları daraltarak cildin ihtiyacı olan maddelerin ve oksijenin daha az oranda cilt hücrelerine ulaşmasına yol açar. Cildin yapısını ve esnekliğini sağlayan kollajen ve elastine zarar verir.

Stresi kontrol altına alın!

Stres cildi daha hassas ve akne gibi cilt hastalıklarına yatkın hale getirir. Sağlıklı bir cilt için stresten uzak durmak gerekir.

Bol miktarda su tüketin

Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşmaktadır. Cildin esnekliği, parlaklığı için nem çok önemlidir. Nem ihtiyacımızı kahve, çay gibi içecekler çok az oranda karşılar. Günlük bol su tüketilmelidir ki cildimizin nem ihtiyacını karşılayabilelim.

Herşeyin başı sağlıklı beslenmek

Sağlıklı beslenmek hem cildimizin hem bizim iyi hissetmemize yol açar. Meyve, sebze ve proteinden zengin beslenmek gerekir. Özellikle C vitamininden zengin, sağlıksız yağlar ve karbonhidrattan fakir beslenmek cildin daha genç görünmesini sağlar. Yediklerimiz cildin genç görünmesini sağlarken aynı zamanda hastalıklarla savaşmamızda bize yardımcı olacak vitamin ve mineralleri sağlar. Uygun ve sağlıklı besinleri tüketmek özellikle C vitamini içerikli besinler genç ve canlı bir cilde sahip olmamız için düşündüğünüzden daha önemlidir.

Balık: Balıkta bulunan DHA ve EPA yağları cilt hücreleri için çok önemlidir.

Zeytinyağ: Yemekte zeytinyağ kullananların daha az kırışıklıklara sahip olduğuna dair bazı çalışmalar vardır.

Sebzeler: Antioksidan, C vitamini, E vitamini, beta karoten ve daha birçok ihtiyacımız olan madde sebzelerde mevcuttur. Ispanak, lahana gibi sebzeleri tüketmek cilde faydalıdır.

Baklagiller: Baklagiller zengin lif, magnezyum ve protein içerirler. Cilt yaralarını onarmak için bunlara ihtiyacımız vardır.

Meyveler: Yaban mersini, böğürtlen, karpuz C vitamininden zengin meyvelerdir. Meyveler antioksidanı bol besinlerdir. Elma, kiraz, hurma, üzüm, bal kabağı, kavun, mango, nar gibi zengin içerikli meyveler cildimizin beslenmesine ve nemlenmesine yardımcı olur. Kollajenin yapılanmasını engelleyen şekerden uzak durmak, şeker ihtiyacımızı meyve şekerlerinden karşılamak gereklidir.

Bal: Bal yara iyileşmesinde etkin rol oynar. Yara, yanık, bası ve diyabete bağlı oluşan yaraların iyileşmesinde etkili olabileceği çalışmalarda gösterilmiştir. Diyette kullanımının yanısıra cilt yüzeyine uygulanan bal da faydalıdır. Balın antioksidan nemlendirici özelliği vardır.

Evde Bakım Önerileri:

Cildi sıkılaştırmak için: 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı limon suyu karışımını yüzünüze sürün. 30 dakika sonra soğuk suyla yıkayın. Haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. Kuru ciltler karışıma 1 çay kaşığı bal ilave edebilir.

Nemlendirmek ve cildi canlandırmak için: 1 salatalığı mikserden geçirip suyunu alın buna 2 kaşık bal karıştırıp hergün akşam yüz ve boyuna sürebilirsiniz.

Salatalık yerine 1 adet kabuğu soyulmuş elma rendelenip suyu da kullanılabilir, bu da ayrı bir maskedir. Bu karışımları 20 dakika bekletip ılık suyla durulayın ve yumuşak bir havluyla silin.

Ayrıca haftada bir ballı süt karışımını yüzünüzde bekletip yıkayabilirsiniz.

Evde deneyin: lekeler için 2 özel maske

Karpuz maskesi

2 yemek kaşığı karpuzu ezin ve suyunu çıkarın.

Buna 1 yemek kaşığı pirinç ekleyin

1 gün bekletin

Ezip karıştırın

Mikserden de geçirebilirsiniz

Maske haline getirin.

Yüzünüze sürün

15 dk bekletin

Bol su ile durulayın

Karpuz c vitamini barındır. Yaralara karşı etkilidir. Güneşe karşı koruma özelliği vardır.

Pirinç aynı zamanda güneşe karşı koruyucudur.

Limonlu ballı aydınlatıcı MASKE ile daha duru bir cilde sahip olun

2 çay kaşığı bal, 1 çay kaşığı limonu karıştırın,

**Veya elma sirkesini tercih edebilirsiniz….

Lekelerin olduğu bölümlere sürün.

Masaj ardından durulama ile güzel bir cilde sahip olabilirsiniz.

Bal anti bakteriyel etki ile akneyi azaltacaktır.

Limon meyva asidi ile leke üzerinde oldukça etkilidir.

Ancak aşırı kullanımdan, tahrişler yaratacağı için kaçınılmalıdır.