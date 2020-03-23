Haşereler özellikle evde bulunduğunda ev halkı için büyük bir sorun oluşturabilirler. Evinizi haşere istilasından korumak ve bu canlıların evinizde asla barınmasını istemiyorsanız onlara karşı önlem almak mükemmel bir fikirdir. İşte evinizde böcek olmasını engelleyen bazı yöntemler…

Bazı böcekler güvenli, ılıman bir ortama ihtiyaç duyduklarından ev içinde mükemmel bir üreme alanı sağlayan birçok yer vardır. Örneğin, nem böceği (gümüş böceği) adından anlaşılacağı gibi nemli ortamda yaşarlar. Daha çok mutfak ve banyoda nem böcekleri ile sık sık karşılaşabilirsiniz. Tahtakurusu ise bir diğer adı ile yatak böceği insan kamı emerek yaşarlar ve bir kartviziti kaydırabileceğiniz her şey bu yatak böcekleri için ideal bir saklanma noktası olacaktır. Bu nedenle evinizdeki istenmeyen bu haşerelerden kurtulmanın en iyi yolu uzman bir firma tarafından böcek ilaçlama yaptırılarak onlardan kesin olarak kurtulmak gerekir. Peki, evde böcek olmaması için ne yapmalı? İşte yanıtı…

HEŞARE VE BÖCEKLERE KARŞI NASIL BİR TEDBİR ALMALIYIM?

Böcekler hijyen olan alanlarda yaşamayı pek tercih etmezler. Bu nedenle evinizde sağladığınız hijyen onlara davetiye çıkarmayacak ya da çoğalmalarını engellemeye yardım edecektir. Aşağıdaki küçük ama önemli hijyen kurallarını ihmal etmemeniz gerekir.

1.Masada yemek yediğinizde yere düşen kırıntıları hemen bir elektrikli süpürge ile süpürmeniz gerekir.

2.Yiyeceklerin ağzını her zaman kapalı tutmaya özen göstermelisiniz.

3.Özellikle mutfak ve banyonuzun sık sık temizliğini sağlayın.

4.Duvar çatlakları, kapı pervazları, kapı altlarını dolgu malzemesi ile kapatmanız büyük fayda sağlar.

5.Dışarıdan satın aldığınız meyve ve sebzeleri dolaba koymadan önce yıkamalısınız aksi takdirde üzerindeki böcek yumurtaları evinize istila edebilir.

6.Evinizde gördüğünüz böcekleri bitkisel yollarla da uzaklaştırabilirsiniz. Limon yağı, portakal yağı, nane esansını evinizde böceklerin bulunduğu bölgelere damlatabilirsiniz. Sedir yağını su ile karıştırıp etrafa püskürtebilirsiniz.

7.Mutfaktaki çöp kovanızı günlük olarak boşaltmalı ve içinin hava almasını sağlamanız gerekir.