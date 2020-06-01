Evde evcil hayvan beslemek çocuğa zarar verir mi?

Kimi zaman sadık dostlarımız, kimi zaman evimizin neşesi olan evcil hayvanlar yalnızca bizi mutlu etmeye ve üzüntümüze ortak olmakla kalmaz ayrıca çocukların gelişiminde de oldukça büyük katkıda bulunurlar. Tüm evcil hayvanlar için bu durum geçerli olsa da özellikle köpeklerin çocuklarla olan iletişimi daha kuvvetlidir.

Çocuklar dışarıda gördüğü hayvanları evine almak onları kucağına alıp okşamak ve sevmek isterler. Ancak bazen de durum bunun tam tersidir. Dışarıda bir köpek ya da böcek gördüğünde korkan ve çığlık atan, çocuklarla da karşılaşmak mümkündür. Çocukların bu tepkileri ise genellikle ebeveynleri ile bağlantılıdır. Kediden ya da köpekten korkan bir annenin çocuğunun da korkması kaçınılmazdır fakat ebeveynler hayvanlardan hoşlanmasa bile çocuklar evine hayvan almak isteyebilir veya anne ve babası hayvanları çok sevse de çocuklar korku duyabilirler.

Çocuğunu bir hayvan beslemek için uygun olup olmadığından emin olmak gerekir. Sevimli hayvanların çocukların gelişimine birçok katkısı vardır. Örneğin, kardeşi ya da arkadaşı olmayan çocukların evinde bir hayvana bakıyor olması paylaşmayı öğrenmesini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Öz güveni artar, şefkatli, sevgi dolu, duyarlı, sakin ve uyumlu olurlar. Çocukların hayvanın sorumluluğunu ve bakımını üstlenmesi (gezdirme, yemek verme, temizleme) çocukların kuralları öğrenmesini yardımcı olacaktır. Peki evde evcil hayvan beslemenin çocuğa herhangi bir zararı var mıdır? Çocuklar aynı evde yaşadığı evcil hayvanlardan zarar görür mü? İşte evde evcil hayvan beslemenin zararları…

EVDE EVCİL HAYVAN BESLEMENİN NE GİBİ ZARARLARI VARDIR?

– Evde evcil hayvan besleyenlerin mutlaka aşılarını yaptırmış olması gerekir. Aksi takdirde hayvanlarda bulunan bit, pire, parazit, bağırsak kurdu hayvan sahiplerine geçebilir.

– Enfeksiyon hastalıkları ile karşılaşılabilir.

– Alerji var ise anemi ve kaşıntı meydana gelebilir.

– Aşıları yapılmadıysa parazitleri tüyleri ile atabilir bağışıklığı zayıf olan çocuklarda göz iltihabı yaşanabilir.