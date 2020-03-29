Evde kal çağrıları deniz ulaşımını azalttı

Çanakkale ve Adalar Bölgesi'nde deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., vatandaşlara yapılan evde kal çağrıları sonrasında, araçlı geçişlerin yüzde 60, yaya geçişlerinin ise yüzde 70 oranında azaldığını açıkladı. GESTAŞ, yaptığı açıklamada, "Siz evde kalın diye biz seferdeyiz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale merkezli deniz ulaşım şirketi GESTAŞ, corona virüsü tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarının sonuçlarını paylaştı. 14 Mart-26 Mart tarihleri baz alınarak yapılan çalışmada gemilerin kullanımının azaldığı görüldü. Konuyla ilgili firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“SİZ EVDE KALIN DİYE BİZ SEFERDEYİZ”

“14 Mart’tan 26 Mart’a kadar 13 günlük süreçte, tüm hatlarımızda araçlı geçiş sayılarında yüzde 60, yaya geçiş sayılarında yüzde 70 oranında düşüş yaşanmıştır. Corona virüsü ile mücadele kapsamında verilen ‘evde kal’ talimatına uyduğunuz için teşekkür ederiz. Mecbur olmadıkça evde kalmaya devam ediniz. Evden çıktığınız durumlarda sosyal mesafenizi korumaya özen gösteriniz. Siz evde kalın diye, biz seferdeyiz”