Evde, kuaförde, pazarda… Ördeği hep yanında…

İstanbul Şişli'de yaşayan Anahıt Khachatrayn, her yere götürdüğü ördeği Pamuk ile semt pazarına gidiyor. Pazarda gezen ve alışveriş yapan Khachatrayn'ın peşi sıra giden ördek, hem pazarcılar hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

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Gülbahar Mahallesi’ndeki semt pazarında alışveriş yapan bir kadının peşi sıra giden ördeği gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Pazar esnafı ise önlerinden geçen ördeğe ilgi gösteriyor.

Özellikle çocukların ilgi odağı olan ördek, hiçbir komut almamasına rağmen Khachatrayn’ın peşinden ayrılmıyor. Pamuk, sahibiyle birlikte tezgahtaki ürünlerin tadına bakıyor ve zaman zaman kendisini birilerinin kucağında buluyor.

Khachatrayn, pazarda gezerken herkesin ilgi odağı olan Pamuk’u kucağına alarak marulla beslemeye çalışan bir esnafın “Abla iki tane fazla al, bunu biz yiyelim” teklifini ise gülümseyerek reddetti.

Alışverişini tamamlayan Khachatrayn, peşindeki ördeğiyle yine şaşkın bakışlar altında evine gitti.



TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI

Anahıt Khachatrayn, ördeği Pamuk ile tanışma hikayelerini ve birlikte nasıl vakit geçirdiklerini anlattı.

Eşinin kendisine birkaç yıl önce sürpriz yaparak civciv getirdiğini belirten Khachatrayn ancak civcivin 4 gün sonra öldüğünü söyledi.

Khachatrayn, buna çok üzüldüklerini ve bir süre hayvan bakmamaya karar verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Çünkü duygusal olarak çok zorlanıyorduk. Bir gün metrobüs durağından geçerken bir çocuğun kolinin içinde civciv, tavşan ve ördek sattığını gördüm. Kaç para olduğunu sordum. Param yetmediği için alamadım. Hemen eşime telefon açtım. ‘Ne olur, yalvarıyorum sana gelirken bir tane ördek al’ dedim. Gelirken almıştı, çok güzel bir sürpriz oldu. Ona öyle bir baktık ki bizimle beraber yattı, onu çok sevdik.”

EN YAKIN ARKADAŞI

Khachatrayn, ördek bakımının zor olmadığını dile getirerek, küçükken kucaklarına aldıkları Pamuk’un tırmanıp kıyafetinin kapüşonuna girip uyduğunu aktardı.

İşten ne kadar yorgun gelirse gelsin Pamuk’u sokaklarda gezdirdiğini anlatan Khachatrayn, “Mahalledeki parkın küçük süs havuzuna götürüyorum. Orada yüzüyor. Akşam işten gelirken sesimi duyunca cevap veriyor. Duygusal olarak beni anlıyor. Üzüldüğümde üzülüyor, ağladığımda ağlıyor” ifadesini kullandı.

Khachatrayn, ördeği ile birçok yere gittiklerini belirterek, markette alışveriş yaptıktan sonra kasada sıraya girdiklerini kaydetti.

Ördeğini kuaföre de götürdüğünü aktaran Khachatrayn, “Orada da sessizce durdu, hiç yaramazlık yapmadı. Gözü hep bende. Evin içinde bile beni takip ediyor” diye konuştu. (AA)