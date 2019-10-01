Güveler gri ve kahverengi ve parlak türleri ile yaşam alanlarında meydana gelebilirler. En rahatsız edici olanlar kıyafet güveleridir. Bazen yün yataklarda oluşur ve bulunduğu yeri yemeye başlarlar. Saç, tüy, ipeklerde sıklıkla görülebilirler. Peki, evde neden güve kelebeği olur? Güve kelebeği nasıl engellenir?

Güve çeşitleri bakliyatları sakladığımız alanlarda oluşabilirler. Nohut, mercimek, bulgur gibi bakliyatların ağzının açık kalması, güvelerin oluşmasına, burada saklanmasına ve beslenmesine neden olabilir. Özellikle sıcak havayı ve nemi seven güveler bulunduğu ortamda can sıkıcı bir hale gelebilirler. Başlarda küçük böcek şeklinde oluşan güveler daha sonra kelebek olur ve uçmaya başlarlar. Bir anda çoğalarak tüm mutfağınızı ve giysi dolaplarınızı sarabilirler. Eğer mutfağınızda güve oluştuysa sakladığınız tüm ürünleri kontrol etmeniz gerekebilir. Aynı şekilde giysi dolaplarınızda gözden geçirmenizde fayda var. Giysilerdeki ve ambalajlı ürünlerdeki bozulma ve delinmeler güvelerin istila ettiğini gösterebilir.

GÜVELERİ NASIL YOK EDEBİLİRİZ?

-Kıyafetlerinizde oluşabilecek güvelere karşı giysilerinizin temiz olduğundan emin olmalısınız.

-Giysilerinizi saklarken naftalin yerleştirebilirsiniz.

-Mutfak dolaplarını, çekmeceleri ve giysi dolaplarını düzenli olarak temizlemelisiniz.

-Erzakları mutlaka cam kavanozlarda ve içlerine defne yaprağı yerleştirerek saklayabilirsiniz.

-Ürünleri saklarken ağzının sıkıca kapalı olduğundan ve hava almadığından emin olmalısınız.

– Güveler birden oluşur ve çoğalmaya başlar. Evinizde sık sık güve oluşumundan şikayetçiyseniz evinizi profesyonel bir ekipten yardım alarak ilaçlayabilirsiniz. Böylelikle güvelerden tamamen kurtulabilirsiniz.