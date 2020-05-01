Evde olmaktansa Kızılay’a kan vermeye koştular

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kan bağışı çağrısı yapan Kızılay ummadığı bir ilgiyle karşılaştı. Sokağa çıkma yasaklarına rağmen İsmail Cem Barış ve Dostluk meydanındaki Kızılay kan bağış aracının önünde kuyruklar oluştu. Bağış formunu dolduranlar çevredeki ağaçların altında temiz havanın tadını çıkardı.

Kızılay yetkilileri gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Kan ihtiyacı var. Vatandaşa kan ulaştırmamız lazım. Onun için sokağa çıkma yasağı olsa da çağrı yaptık. İlgi güzel, sevindik memnun olduk. Kan vermeye gelenler cep telefondaki mesajlarını, giderken kan verme sırasında takılan bileklikleri görevli polislere gösterdiklerinde sıkıntı yaşanmıyor” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ MEMNUN

Sokağa çıkma yasağında evde oturmaktansa kan vermeye gelmeyi daha keyifli ve ilginç bulduğunu söyleyen Bülent Suluoğlu, “Kızılay'dan cep telefonuma kan bağışına çağrı mesajı geldi. Kızılay'ı arayıp sokağa çıkma yasağında nasıl geleceğimizi sordum. Telefona gelen mesajı polislere gösterdiğimizde yardımcı olduklarını öğrendim. Evde oturacağıma kan vermeye gelmek daha güzel dedim, geldim Buradaki bir çok kişi de aynı şekilde geldi. Boş sokakları görmemi, böyle bir anım olmasını istedim. Burada bulunmaktan memnunum” dedi.