Evde oyun hamuru nasıl yapılır?

Hamur oyunları çocukların hayal dünyasını geliştirerek, el becerileri kazanmasını sağlıyor. Oyun hamuru ile eğlenceli anlar geçiren çocuklar aynı zamanda zihinsel olarak geliştirici aktivitelerde bulunmuş oluyor. Peki evde oyun hamuru yapılabilir mi? Oyun hamuru için hangi malzemeler gerekli? İşte evde oyun hamuru yapmanıza yardımcı olacak 2 tarif...

Evde tüm gün sıkılan çocuklar için en güzel ve keyifli vakit geçirebilecekleri aktivitelerden olan oyun hamurları sıra dışı şekillerle süslenerek çocukların mutlu olmasını sağlıyor. Dışarıda pek çok markanın oyun hamuru mevcut fakat içerisinde ne tür kimyasallar olduğundan belki de hiç birimizin haberi yok. Bu nedenle çocuğunun sağlığını riske atmamak için oyun hamurunu evinizde kolaylıkla yapabilirisiniz. Son günlerde sıklıkla rastlanılan televizyon ve tablet bağımlılığı olan çocuğunuz için birlikte hamur yapabilir ve bu hamurlara dilediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Ayrıca hamurları kendiniz evde yapacağınız için gönül rahatlığı hissedeceksiniz. İşte evde rahatlıkla yapabileceğiniz oyun hamuru tarifleri…

OYUN HAMURU YAPIMI 1. TARİF

Malzemeler;

1 su bardağı un

1/4 tuz1 su bardağı su

1 yemek kaşığı tartar kremi ya da elma sirkesi

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Gıda boyası

Yapılışı;

Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Kısık ateşte hamur toplanıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra soğumaya bırakın. Elde ettiğiniz hamuru plastik veya cam bir kabın içerisinde kurumaması için ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edin.

OYUN HAMURU YAPIMI 2. TARİF

Malzemeler;

3 su bardağı un

1

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1/4 su bardağı tuz

Yapılışı;

Aynı şekilde tüm malzemeleri kısık ateşte hamur kıvam alana kadar karıştırın hamura doğal ürünlerle renk vermek isterseniz sebze veya meyve kullanabilirsiniz. Ocaktaki hamur kıvam alınca ıspanak, kırmızılahana veya dilediğiniz bir meyve suyunu ilave ederek renk verebilirsiniz.