Evde yapılabilecek öğretici faaliyetler nelerdir? Evde etkinlik önerileri…

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle tüm gününü evinde geçirmek zorunda kalan çocuklar için, ebeveynleri güzel vakit geçirmenin yollarını arıyor.Çocukların bu süreci daha kolay atlatmaları ve verimli geçirmeleri için çeşitli oyun ve faaliyetler onların gelişimine katkıda bulunuyor. İşte evde yapılabilecek öğretici faaliyetler ve evde yapılabilecek etkinlik önerileri...

Modern hayatın koşuşturmacası içinde çocuklarımıza bazen zaman ayırmakta zorluk çekiyor olabiliriz. Bunu telafi etmek için bu günleri değerlendirmek iyi bir fırsat olacaktır. Bu sayede çocuklarınız önemsendiğini, sevildiğini hissedecek ve kendilerini iyi bir şekilde ifade edeceklerdir. Aynı zamanda bu faaliyetlerle çocuğunuzu çok yakından gözlemleyebileceksiniz. Evde yapabileceğiniz etkinliklerle çocuklarınızın kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlamanın yanı sıra onun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Peki evde yapabileceğiniz aktiviteler nelerdir? İşte çocuklarınız için eğitici ve öğretici faaliyetler…

EVDE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER

ÜFLEME OYUNU

Kağıt üzerine damlattığınız sulu boya ya da mürekkepleri pipetlerle üfleyerek dağılmalarını ve değişik yönlere ilerlemelerini sağlayabilirsiniz.

SUDA HAREKET ETTİRME

Beyaz bir tabağın içine tahta kalemi ile çöp adam, balık ya da kuş çizin ve üzerine bir miktar su dökün. Daha sonra hafifçe sallayarak çizdiğiniz resmin hareket etmesini sağlayın.

RULOLARDAN SEVİMLİ FİL YAPIMI

İki adet peçete rulosu ile filinizi tamamlayabilirsiniz. Öncelikle bir adet ruloya filin kulaklarını ve hortumunu çizin. Kulakları için iki yuvarlak, hortumu için ise düz ince uzun bir şekil çizerek tümünü kesin. Ardından ruloya kulak ve hortumu yapıştırdıktan sonra boyayın. Gözleri için düğme kullanabilirsiniz.

ELİNİZİN ŞEKLİNİ HOROZA ÇEVİRME

Elinizin içini sulu boya ile boyayın ve kağıda basın. Horozun bibiğini ve gagasını başparmağınıza gelecek şekilde çizin. El baskınızın alt kısmına da ayaklarını çizerek resminizi tamamlayın.

YAPRAKLARLA DOĞADAN ESİNLENİN

Özellikle evinizin bahçesi bulunuyorsa topladığınız yeşil ve kuru yapraklar ile çocuğunuza doğadan ilham alarak resim yapmalarını isteyebilirsiniz. Yeşil yaprakları keserek kuru yaprakları ise ufalayarak çizdikleri resmin üzerine yapıştırıcı sürerek yapıştırabilirler.

BOYA AKITMACA

Oluklu bir mukavvanın üzerine tutkallı boyaları akıtarak oluklardan akan boyaların geçişlerini gözlemlerini sağlayın.