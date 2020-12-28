Evde yılbaşı keyfi en az 200 TL

Corona virüsü tedbirleri kapsamında otel, restoran ve lüks mekanlardaki eğlenceye yönelik kısıtlamalardan dolayı yeni yıla evde ‘merhaba’ diyecekleri alışveriş telaşı başladı. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan ‘yeni yıl sofrası’ için en az 200 lira harcaması gerekiyor.

TELEVİZYON KARŞISINDA YILBAŞI HAZIRLIĞI

Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 40 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 90 liraya çıkıyor. Yeni yıla girerken 1’er kilogram ayva, elma, armut, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda ise en az 15 lira harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet daha da yukarı çıkıyor.

SICAK AİLE SOFRASININ OLMAZSA OLMAZI

Antalya’da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları şöyle: Kestane 30, ay çekirdeği 25, kabak çekirdeği 60, mısır kavurga 20, fıstık 35, Antep fıstığı 100, fındık 80, leblebi 20, badem 90, kaju 120, ceviz içi 80 lira. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları da şu şekilde: Portakal 4, mandalina 3, ayva 3, elma 3, çilek 20, armut 4, muz 9, ananas 10, nar 5 lira.

BOL ÇEŞİTLİ SOFRA 300 LİRA

Yeni yılı evinde kutlayacak 4 kişilik ailenin 200 lira harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 300 ila 700 TL arasında değişiyor.

Pazarda kuruyemiş tezgahı sahibi Engin Sarı, yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Sarı, “Corona virüsü nedeniyle insanlar yılbaşını evde geçireceği için satışlarımız yoğun. Genelde karışık çerez satılıyor. Leblebi, fıstık, çekirdek satışı fazla. Geçen seneye göre fiyatlar arttı. Müşterilerimiz 200 liradan 500 liraya kadar alışveriş yapıyor” dedi. (DHA)