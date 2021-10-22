Evden 7 kamyon çöp çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de 80 yaşındaki kadının uzun yıllardır sokaklardan toplayarak evinde biriktirdiği çöpler koku yaymaya başlayınca komşuları tarafından belediyeye ihbar edildi. Eve gelen ekipler şaşkına dönerken, evden 7 kamyon dolusu çöp çıktı. Temizleme çalışmaları iki gün sürdü.

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Kamiloba Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın en üst katından çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar Büyükçekmece Belediyesi’ne ihbarda bulundu.

Eve giden ekipler evin çöp eve dönüştüğünü tespit etti ve evdeki çöplerin tahliye edilmesi için harekete geçildi.

Büyükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki gün süren temizlik çalışması sonucunda evden 7 kamyon dolusu çöp çıkarttı.

Belediye ekipleri 5 yıl önce de komşularından gelen ihbar üzerine yaşlı kadının evinde biriktirdiği çöpleri tahliye ederek evini temizlemişti. (İHA)