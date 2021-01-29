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Eve giren hırsız hayatını değiştirdi

İstanbul'da yeni aldıkları evlerine hırsız giren 3 çocuklu Serdar (39) ve Nihan Bilal (34) çifti, ani bir kararla taşındıkları İzmir'de zamanlarının büyük bölümünü 'Efsane' adını verdikleri ahşap karavanlarında geçiriyor. Aldıkları karar için yakınlarının, "Hayatınız alt üst olur" dediğini belirten Nihan Bilal, "Neden hayatımızın altı üstünden daha iyi olmasın ki' dedim. Apar topar buraya taşındık. Buradaki evimizin tadilatını yaptırdıktan sonra da karavanda yaşamaya başladık" dedi.

Güncellenme: 14:57, 29/01/2021
Haberler Yaşam
Eve giren hırsız hayatını değiştirdi

İstanbul’da yaşayan klasik otomobil, motosiklet ve karavan tamircisi Serdar Bilal ile eşi Nihan Bilal, geçen yıl İstanbul Acıbadem’de yeni alıp tadilat yaptırdıkları evlerine taşınmalarından 3 gün sonra hırsız girince başka kente taşınma kararı aldı. İzmir’in yaz turizmiyle ünlü ilçelerinden Dikili’ye taşınan çift, vakitlerinin büyük bir bölümünü ‘Efsane’ adını verdikleri, içi ve dışı maundan yapılan ahşap karavanda geçirmeye başladı.

(FOTO: DHA)

“BABADAN KARAVANCIYIM”

Serdar Bilal, Acıbadem’deki evlerini dizayn ederlerken çok özenli bir şekilde çalıştıklarını, hırsızın girmesi ve evdeki birçok eşyanın çalınmasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtip, “İstanbul’dan taşınma kararı aldık ve apar topar Dikili’ye yerleştik. Burada normalde yazlık olarak kullandığımız bir evimiz vardı. Şimdi temelli buraya yerleştik. Ancak biz evde değil, karavanda yaşamayı tercih ediyoruz. Zamanımızın çoğunu ‘Efsane’de geçiriyoruz. Zaten  normalde neredeyse tam zamanlı olarak karavanda yaşıyorduk ancak yeni doğan çocuğumuz olduğu için belli bir süreliğine yerleşik hayata geçmek durumunda kaldık. Onun biraz daha büyümesini bekliyoruz, sonra karavan hayatına devam edeceğiz” dedi.

(FOTO: DHA)

Babasının da karavanı olduğunu söyleyen ve kendisini ‘babadan karavancı’ olarak niteleyen Serdar Bilal, sözlerine şöyle devam etti: “Küçüklüğümden beri geziyorum. Eşimle tanıştığımdan bu yana, 10 senedir de eşimle geziyoruz. Bu esnada çocuklarımız da bize dahil oldu. Türkiye’de ayak basmadığımız yer kalmamıştır. Bundan sonraki hedefimiz ailece dünyayı gezmek.”

(FOTO: DHA)

“DELİ MİSİNİZ, YAPAMAZSINIZ DEDİLER”

“Dikili’ye taşınma kararı aldığımızda arkadaşlarımız “Deli misiniz, yapamazsınız” dedi. Ancak şu an gayet memnunuz. İyi ki böyle bir karar almışız. İyi ki gelmişiz. Eşim de ben de aynı düşünüyoruz ve çok mutluyuz. Hayatımızda çok şeyler değişti. Yaşamdan daha keyif alır hale gedik. Biz İstanbul’dayken de karavan sahibiydik ama o zamanlar karavana çok vakit ayıramıyorduk. Ancak bayramlarda, tatillerde gezebiliyorduk. Ama burada artık tamamen karavan odaklıyız.”

“HAYATIMIZIN ALTI, NEDEN ÜSTÜNDEN DAHA İYİ OLMASIN”

Nihan Bilal ise şunları söyledi: “İstanbul’dan ayrılma kararı aldığımız da bize, “Hayatınız alt üst olur’ dediler. Ben de eşime, ‘Hayatımızın altı neden üstünden daha iyi olmasın ki’ dedim. Pandemiden önce buraya taşındık. Pandemiyi burada geçirdik ve o zamanlar buradaki evimizin tadilatını yapmakla meşguldük. Ev işini hallettikten sonra da karavana geçiş yaptık. Karavan, pandemi sürecinde bizi özgürleştirdi, izolasyon konusunda avantaj sağladı.”

(FOTO: DHA)

“Kızım Bade 6 yaşında, ortanca oğlum Atlas 3 yaşında, en küçük oğlum Barlas ise 1,5 yaşında. Barlas’ın bütün hamilelik sürecini karavanda geçirdim. Doğuma da karavanla gittik. Sezaryen olduğum için doğum planlıydı. Karavanla direkt olarak hastaneye gittik. Şimdi bebeğim küçük bir operasyon geçirecek ve hastaneye yine karavanla gitmeyi düşünüyoruz.” (DHA)

Yayınlanma Tarihi:14:53,